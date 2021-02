Phoebe Bridgers allègue que Marilyn Manson a dit qu’il avait une «  chambre de viol  » chez lui

L’acteur Evan Rachel Wood – qui avait précédemment déclaré qu’elle est une survivante de viol et de violence conjugale – a annoncé plus tôt cette semaine que son agresseur était fOrmer fiancé Manson.

Wood, 33 ans, a qualifié Manson d ‘«homme dangereux», en disant: «Il a commencé à me toiletter quand j’étais adolescent et m’a horriblement maltraité pendant des années. J’ai été soumis à un lavage de cerveau et manipulé pour me soumettre.