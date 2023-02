Phineas et Ferb reviendront avec deux nouvelles saisons en 2024

Le retour du célèbre dessin animé de Disney, »Phineas et Ferb » juste fixer une date de sortie. Selon le co-créateur de la série, Dan Povenmirebien que la production de la prochaine saison n’ait pas pensé, elle sera diffusée en 2024.

Le retour de » Phineas et Ferb » a été annoncé en janvier 2023, Disney commandant deux nouvelles saisons de la série avec un total de 40 épisodes. Povenmire a été le premier membre de l’équipe créative à être confirmé pour son retour, bien que Disney ait révélé plus tard que le co-créateur Marais « marais marécageux » de Jeffétait en pourparlers pour revenir au projet.

» Phineas et Ferb » a été initialement diffusé sur Disney Channel avec un total de 4 saisons, en première en 2007 et se terminant jusqu’en 2015. Il avait un total de 129 épisodes, devenant l’une des séries animées les plus populaires parmi les téléspectateurs de tous âges, avec beaucoup applaudissant son humour et ses numéros musicaux dans chacun de ses épisodes.

Ces nouvelles saisons de »Phinéas et Ferb » ne seront pas la première fois que la série animée revient. En 2020, Povenmire et Marsh ont écrit le film » Phineas and Ferb the Movie: Candace Against the Universe », qui a été très bien accueilli par les fans.

Depuis la fin de » Phineas et Ferb » en 2015, Povenmire a continué à travailler dans l’industrie de l’animation, créant » Milo Murphy’s Law », une autre série Disney, en 2016. En août 2022, Disney Channel a créé le dernier projet de Povenmire intitulée »Hamster & Gretel », une série animée qui a récemment confirmé sa deuxième saison.

» La loi de Milo Murphy » et » Hamster & Gretel » se déroulent dans le même « univers » que Phineas et Ferb, avec divers personnages de la série originale faisant des apparitions entre les productions.

»Phinéas et Ferb » et les autres séries créées par Povenmire sont disponibles dans le catalogue de Disney+. Les nouvelles saisons de » Phineas et Ferb » seront diffusées en 2024.