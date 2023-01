Phineas et Ferb reviendront à Disney avec deux nouvelles saisons

La série animée populaire et acclamée »Phineas et Ferb », créé par Dan Povernmire, reviendra avec deux nouvelles saisons. Il a été confirmé que Disney vient de commander 40 nouveaux épisodes du dessin animé emblématique qui seront divisés en deux saisons.

L’annonce a été faite par le président de Disney Branded Television, ayo davis, faisant partie d’un nouvel accord avec Povernimire. « Dan est connu pour sa capacité à créer des histoires et des personnages universellement appréciés avec cœur et humour », a déclaré Davis. « Nous ne pourrions pas être plus heureux de poursuivre notre collaboration avec lui et de ramener » Phineas et Ferb « .

« Cela a été le plus grand plaisir de ma carrière de voir toute une génération d’enfants et de parents adopter les personnages et l’humour de Phineas et Ferb », a déclaré Povenmire dans un communiqué. « J’ai vraiment hâte de replonger dans la série pour eux et pour une toute nouvelle génération. »

Le dessin animé » Phienas et Ferb » a été diffusé sur Disney Channel de 2007 à 2015, avec un total de 129 épisodes répartis sur quatre saisons. La série primée aux Emmy suit deux demi-frères qui luttent contre l’ennui et rendent chaque journée d’été géniale avec leurs diverses inventions, bouleversant la vie de leur sœur Candace.

Le nouveau contrat de Povenmire et Disney comprend également une deuxième saison de la dernière série de l’auteur, » Hamster & Gretel », qui suit un garçon de 16 ans nommé Kevin qui doit travailler avec sa sœur Gretel après qu’elle et son hamster sont donnés super pouvoirs par des extraterrestres.

« Dan est un véritable cerveau, et son style brillant de narration a toujours été imprégné d’un sens de l’humour bon enfant et optimiste qui continue de toucher une corde sensible auprès du public du monde entier », a déclaré la vice-présidente exécutive Meredith Roberts. pour poursuivre notre partenariat avec Dan et son équipe créative inspirante. »

Les nouvelles saisons de »Phinéas et Ferb » n’ont pas encore de date de sortie. La série animée est disponible dans le catalogue Disney+.