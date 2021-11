Phillip Schofield choqué après que l’homme lui ait montré « le plus gros pénis du monde »

Samsung Galaxy Montre Golf GPS Golf Samsung Galaxy Active 2 Golf Edition 40mm, homme, Rose Online Golf

Samsung offre plus de 40 000 parcours de golf étudiés et cartographiés dans le monde, ainsi que la reconnaissance automatique des parcours et des trous pour une commodité optimale. La montre Galaxy Active 2 est la technologie la plus sophistiquée, la plus pratique et la plus portable à porter à votre poignet.