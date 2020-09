Philips OLED + 935: le nouveau modèle phare introduit un processeur d’image et une technologie pour éviter la brûlure du panneau

Philips a un nouveau modèle OLED phare. Et il est livré avec une gamme intéressante de nouvelles. Nouveau processeur d’image, technologie pour éviter la rétention du panneau et un son plus sophistiqué que les téléviseurs précédents de cette marque, entre autres améliorations. Et il maintient la compatibilité avec tous les formats HDR les plus utilisés et son engagement envers Android TV.

Ce téléviseur sera initialement disponible en 55 et 65 pouces, deux tailles très courantes dans le portefeuille de cette marque, et quelques semaines plus tard, il sortira en magasin. une version panneau de 48 pouces. LG a été la première marque à mettre sur le marché des téléviseurs OLED de cette taille, mais il était prévisible que d’autres marques emboîtent le pas. Philips vient d’emménager dans cet avant-poste.

Philips OLED + 935: spécifications techniques

Le panneau OLED qui intègre ce téléviseur a été fabriqué par LG, comme celui de tous les modèles avec un panneau organique de cette marque, et, bien que nous n’ayons pas pu le confirmer, ce sera probablement l’une des matrices de dernière génération produites par Écran LG. L’une des principales nouveautés de ce téléviseur est son processeur d’image, une puce P5 de 4e génération Il fonctionne en tandem avec un processeur d’intelligence artificielle qui, selon Philips, a un impact profond sur sa qualité d’image globale.

Selon cette marque l’algorithme d’intelligence artificielle Ils ont développé des utilisations de réseaux de neurones et d’apprentissage automatique pour analyser une énorme base de données d’images afin d’affiner la couleur, le contraste, la netteté et le mouvement en temps réel et avec la plus grande précision possible. Nous le vérifierons dès que nous aurons l’occasion de l’analyser en profondeur dans nos propres installations.

Les autres caractéristiques de ce téléviseur qui méritent également d’être soulignées sont sa capacité à traiter tous les formats HDR les plus utilisés aujourd’hui (Dolby Vision, HDR10 +, HDR10 et HLG); la mise en œuvre du mode cinéaste, qui cherche à reproduire les images du contenu cinématographique telles qu’elles ont été conçues par le réalisateur du film que nous regardons; et l’incorporation de deux nouveaux modes d’image: Pure Cinema et Movie Motion. De plus, comme prévu, l’une de ses marques de fabrique n’a pas été manquée: elle met en œuvre la technologie Ambilight à quatre faces.

PHILIPS OLED + 935 caractéristiques PANNEAU OLED 4K UHD 48, 55, 65 pouces, format 10 bits, 16: 9 RÉSOLUTION 3 840 x 2 160 points PROCESSEUR D’IMAGE P5 de 4e génération avec moteur à double image intelligent AI HDR Dolby Vision, HDR10 +, HDR10 et HLG AMBILIGHT Quatre côtés MODE CINÉMATEUR Oui SYSTÈME OPÉRATIF Android 9 (tarte) RAM 3 Go DU SON 3.1.2 Haut-parleurs égalisés par Bowers & Wilkins

Traitement Dolby Atmos NOUVEAUX MODES D’IMAGE Cinéma pur et mouvement cinématographique CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES DTS Play-Fi avec capacité audio multi-pièces

Son signé en noir et blanc et nouvelle technologie pour éviter l’épuisement du panneau

Philips et la société britannique spécialisée dans les haut-parleurs pour applications hi-fi Bowers & Wilkins travaillent ensemble depuis plusieurs années. Cette dernière société est responsable de la conception et de l’égalisation sonore des téléviseurs Philips, dont certains reposent sur une barre de son mince qui sert également de base. C’est le cas du nouvel OLED + 935. Il incorpore un total de dix haut-parleurs avec topologie 3.1.2, parmi lesquels trois tweeters Dômes en titane de 19 mm qui sont découplés des autres enceintes afin que leurs performances ne soient pas altérées par des vibrations parasites.

La reproduction du milieu de gamme est assurée par quatre haut-parleurs à diaphragme de 50 mm, et le bas de gamme est fourni par un caisson de basses 100 x 65 mm qui implémente la technologie Flowport développée par B&W. Les deux autres haut-parleurs ont un diaphragme de 50 mm et sont installés en haut du tableau pour donner aux utilisateurs perception de la hauteur qui nécessite la virtualisation des bandes sonores Dolby Atmos.

L’une des innovations les plus intéressantes sur le papier à propos de ce téléviseur est la technologie qui permet d’éviter la rétention d’images statiques sur le panneau. Philips utilise la puce AI qui travaille en étroite collaboration avec le processeur d’image pour examiner une grille de 32400 zones couvrant l’ensemble du panneau dans le but d’identifier le contenu statique, comme les logos, aussi précisément que possible. Une fois localisé, le téléviseur ajuste la livraison de luminosité des pixels impliqués pour éviter de brûler, mais sans compromettre la livraison de luminosité des autres zones de l’écran.

Sur le papier, cette technologie d’ajustement dynamique de la fourniture de la luminosité par zones semble bonne, nous avons donc confiance pour pouvoir le tester à fond lorsque cette télévision tombe entre nos mains pour voir non seulement son efficacité, mais aussi son impact possible sur notre expérience. Philips ne nous a pas encore confirmé si ce téléviseur intègre une connectivité HDMI 2.1 complète ou s’il implémente les technologies VRR et ALLM, qui font la différence avec le jeu, mais nous mettrons à jour cet article avec ces informations dès que nous le saurons.

Philips OLED + 935: prix et disponibilité

Les versions 55 et 65 pouces de ce téléviseur arriveront dans les magasins pendant le mois de septembre que nous venons de commencer, mais la version 48 pouces débarquera un peu plus tard, au cours du mois d’octobre prochain. Lorsque nous aurons le prix de ces trois versions, nous mettrons à jour le contenu de cet article pour l’inclure.

