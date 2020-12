Philips Hue: Un nouvel éclairage extérieur et un gradateur repensé arriveront en 2021

La nouvelle année approche à grands pas et avec elle de nouveaux produits Philips. Apparemment, le fabricant étend son système d’éclairage domestique intelligent au début de 2021 avec une nouvelle lumière extérieure et la prochaine génération de son variateur d’éclairage intelligent.

Le nouveau luminaire d’extérieur Philips Hue Wave Linear devrait trouver son chemin dans les jardins des clients au printemps 2021, rapporte le portail 9to5Mac, entre autres. Les informations ont initialement été divulguées du site Web de SmartLights, mais ont depuis été à nouveau mises hors ligne.

Selon les rapports, le luminaire doit être principalement utilisé pour un éclairage indirect à l’extérieur, par exemple pour un mur de maison. La lampe de barre elle-même devrait mesurer près de 80 centimètres de large, cinq centimètres de haut et sept centimètres de profondeur et générer une luminosité de 1400 lumens. Selon vos besoins, il peut à la fois émettre de la lumière blanche et briller en couleur.

Gradateur intelligent avec un nouveau design

En outre, les experts du secteur s’attendent à ce que Philips Hue annonce une nouvelle génération de son élément de gradateur intelligent au début de l’année à venir. Selon hueblog, la nouvelle version devrait apparaître avec un nouveau design, mais les mêmes fonctions. Au lieu de quatre boutons, le nouveau gradateur n’aura que trois boutons. Les deux boutons du milieu sont remplacés par un interrupteur à bascule.

Le matériau est également susceptible de changer: Hueblog spécule qu’un plastique mat pourrait être utilisé. De plus, la base du nouveau gradateur est plus grande que dans la génération précédente: au lieu de 70 x 115 millimètres, les dimensions devraient maintenant être de 80 x 125 millimètres, ce qui signifie que l’élément Philips Hue devrait mieux s’intégrer dans le boîtier encastré standard européen.