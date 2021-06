Philips Hue et Alexa : vous pouvez donc combiner les deux

Philips Hue Prise Connectée

Déjà utilisateur Philips Hue: cette prise connectée compatible Bluetooth, peut se connecter avec votre pont Hue et être intégrée simplement à votre écosystème Hue existant. Aucune installation n'est nécessaire pour installer la Smart plug Philips Hue: il suffit de brancher la prise connectée dans une prise murale et de brancher n'importe quel luminaire pour compléter votre écosystème Hue. Contrôlez votre prise connectée avec votre voix: en utilisant la technologie Bluetooth et Zibée, vous pouvez connecter votre prise connectée aux assistants vocaux Alexa et Google Assistant. Pour des fonctionnalités avancées, telles que les minuteries ou le couplage avec des capteurs et des interrupteurs, Connectez la prise Smart plug à votre pont de connexion Hue.