Philips Hue dans le jardin: vous avez besoin de ces lampes d’extérieur pour cela

Mettez la piscine ou le parterre de fleurs à l’honneur, illuminez les allées et évitez les risques de trébuchement sur les marches: vous pouvez utiliser des lampes intelligentes non seulement dans l’appartement, mais aussi à l’extérieur. Nous montrons comment vous pouvez créer plus d’ambiance et de sécurité dans le jardin avec Philips Hue.

De Claudia Frickel

Avec le système d’éclairage de Philips Hue, vous pouvez rendre l’éclairage de votre appartement ou maison intelligent – mais pas seulement là-bas. Le fabricant propose également diverses variantes d’extérieur. Vous pouvez l’utiliser pour éclairer la maison ou certaines zones du jardin, apporter plus de lumière lors des garden-parties ou éclairer les allées. Selon le type de lampe, vous la fixez au mur de la maison, l’installez ou la posez.

Comme toutes les lampes Hue, les versions extérieures changent également de couleur: selon le modèle, différentes nuances de blanc et 16 millions de couleurs supplémentaires sont disponibles. Les lumières sont facilement contrôlées via l’application Hue ainsi que via Amazon Alexa, Apple HomeKit ou Google Assistant – même à distance. Les ampoules peuvent souvent être atténuées et programmées pour qu’elles s’allument à une certaine heure.

Conditions requises pour Philips Hue dans le jardin

Pour la plupart des éclairages intelligents, vous avez besoin du centre de contrôle Philips Hue Bridge. Si vous en avez déjà un que vous utilisez dans la maison, vous pouvez connecter les lumières extérieures au réseau. Certaines lumières fonctionnent sans elle.

Vous avez besoin d’une prise extérieure pour alimenter les lampes en énergie.

Certaines des lampes d’extérieur Philips Hue utilisent un système basse tension. Pour cela, vous avez besoin d’une prise basse tension spéciale du fabricant qui réduit la tension. Vous pouvez y connecter plusieurs lampes et les agrandir de cette manière. L’avantage: les LED consomment moins d’électricité.

Lampadaires bas pour allées ou terrasse

Dans l’allée, sur la terrasse ou sur le bord de la route: vous pouvez y fixer les lampadaires bas de Philips Hue. Ils mesurent généralement environ 40 cm de haut et fournissent une lumière subtile. De cette façon, par exemple, ils empêchent quelqu’un de trébucher dans le noir.

Un modèle d’éclairage sur pied est Hue Calla: la lampe en aluminium avec LED intégrée a 600 lumens, 16 millions de couleurs et diverses nuances de blanc. Il a la classe de protection IP65: cela signifie qu’il peut faire face non seulement aux éclaboussures d’eau, mais également à une poussée d’eau. Le pont Hue est nécessaire au fonctionnement.





Les lumières de piédestal intelligentes laissent le chemin briller.



Image: © Philips 2021



Vous pouvez combiner plusieurs des lampes basse tension, elles sont disponibles dans des hauteurs de 40 et 25,2 cm. Ils peuvent également être configurés pour s’activer automatiquement lorsque vous rentrez chez vous. L’attachement est simple: ils sont simplement enfoncés dans le sol à l’aide d’un piquet de terre.

Les lampes Calla sont rondes, tout comme les lampadaires Hue Tuar et Hue Lucca. Mais il existe également des versions angulaires des lampadaires Philips Hue, par exemple Hue Turaco.

Lumières de chemin plus élevées pour éclairer les chemins

Si vous avez besoin de plus de lumière, par exemple au bord des chemins autour de la maison, une lumière de chemin est appropriée. Ces variantes mesurent environ 80 cm de haut. Une variante simple est Hue Fuzo: la lampe en aluminium a une LED intégrée et brille en blanc chaud avec 1150 lumens lumineux. Il a la classe de protection IP44: cela signifie qu’il peut résister à la pluie sans aucun problème, mais pas à un jet d’eau.

Vous avez besoin du centre de contrôle Hue Bridge pour toutes ces lumières de chemin. De nombreux modèles sont également disponibles sous forme de plafonniers deux fois moins hauts, de sorte que toutes les lumières extérieures du jardin s’emboîtent.

Spots de jardin et projecteurs: mettez certains coins de jardin à l’honneur





L’applique murale Welcome émet 2 300 lumens.



Image: © Philips 2021



Des plantes grimpantes poussent contre un mur ou des fleurs colorées fleurissent dans un lit que vous souhaitez mettre en valeur. Les spots et projecteurs Philips Hue pour le jardin sont parfaits pour cela. Les spots éclairent de petites zones, les projecteurs éclairent de plus grandes zones.

Les deux projecteurs Hue Discover et Hue Welcome délivrent chacun 2300 lumens et sont fixés au mur. Ils sont en métal et en synthétique et mesurent chacun 15,3 cm de haut et 22 cm de long. Tandis que Discover s’illumine de manière colorée, Welcome fournit une lumière blanche. Les deux ont une LED intégrée et, grâce à IP44, peuvent résister aux éclaboussures d’eau.

Bandes lumineuses flexibles pour les balustrades, les marches et la décoration

Éclairage indirect ou lumière directe: les bandes lumineuses Hue sont disponibles pour l’intérieur et l’extérieur. Les versions extérieures avec système basse tension sont totalement résistantes aux intempéries avec un indice de protection IP67. Vous pouvez les plier de manière flexible et les enrouler autour d’une clôture ou d’une balustrade de balcon, par exemple. Ils peuvent également être simplement placés sur la prairie, ou vous pouvez les attacher à une marche afin qu’ils puissent être reconnus dans l’obscurité. Vous cliquez sur les bandes dans le centre de contrôle Philips Hue.

Appliques murales pour l’entrée et la terrasse





Les Philips Hue Lucca sont des appliques plutôt petites.



Image: © Philips 2021



Une applique ne brille pas dans le jardin, mais fournit une lumière clairement définie sur un mur. Les modèles Philips Hue pour le jardin incluent la lampe Hue Appear. Il dispose d’une LED intégrée qui s’allume en couleur et en blanc. Vous vissez la lampe en acier inoxydable de 24 cm de haut au mur, elle s’allume ensuite de haut en bas. Il a 1200 lumens et une classe de protection IP44, ce qui lui permet de résister aux éclaboussures d’eau.

Il existe également des appliques murales plus petites, par exemple Lucca d’une hauteur de 11,5 cm. La lampe est en aluminium et brille en blanc. Les deux variantes nécessitent le centre de contrôle Hue Bridge.

Résumé