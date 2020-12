Philip Rivers épouse: Qui est Tiffany Rivers?

« Je n’aime pas rester assis », a déclaré le quart-arrière impitoyable des Colts d’Indianapolis, Philip Rivers, qui pèse au total 288 livres.

Rivers a reçu le prix NFL Comeback Player of the Year en 2013 et le NFL Alumni Quarterback of the Year.

Il a reçu un total énorme de 24 prix et distinctions et un total encore plus énorme de neuf enfants avec sa belle épouse, Tiffany Rivers.

Qui est la femme de Philip River, Tiffany Rivers?

Tiffany Rivers est l’épouse de Philip Rivers et la mère de ses neuf enfants.

Elle est née le 18 novembre 1982, ce qui fait d’elle un Scorpion.

Actuellement, elle a 38 ans.

Où est née Tiffany Rivers?

TIffany Rivers est né à Decatur, en Alabama.

Elle a fréquenté la North Carolina State University à Raleigh, en Caroline du Nord.

Elle vient d’une famille de trois enfants.

Tiffany Rivers et Philip Rivers étaient des amoureux du secondaire.

Philip Rivers et Tiffany Rivers se sont mariés après que Philip ait terminé sa première année à l’université.

Les deux se sont mariés en 2001 et ont attendu d’avoir des relations sexuelles jusqu’au mariage.

L’article continue ci-dessous

Ensemble, Philip et Tiffany Rivers ont cofondé une fondation appelée Rivers of Hope, qui trouve des foyers pour les enfants abandonnés jusqu’à l’âge de douze ans.

Tiffany Rivers, Philip Rivers et leur famille ont déménagé à Indianapolis pour la pandémie de COVID-19.

La famille Rivers a déménagé de la Floride à Indianapolis en juin 2020.

Rivers a déclaré que sa famille et lui passaient un bon moment malgré la pandémie désastreuse.

«Comme vous pouvez l’imaginer, nous sommes nombreux à la maison tout le temps», a déclaré Philip Rivers dans une interview. «C’était génial. C’est vraiment le cas. Ça a été vraiment bien. Nos enfants ne peuvent pas utiliser l’excuse qu’ils s’ennuient. Il y a plein de camarades de jeu dans la maison.

Philip Rivers et Tiffany Rivers sont l’heureux père et mère de neuf enfants.

Philip et Tiffany Rivers ont sept filles nommées Halle, Caroline, Grace, Sarah, Rebecca, Clare et Anna.

Leurs deux fils s’appellent Gunner et River. Halle a 18 ans, Caroline a 15 ans, Grace a 14 ans, Gunner a 12 ans, Sarah a 10 ans, River a 8 ans, Rebecca a 6 ans, Clare a 4 ans et Anna a 1 an.

Dans une interview, Philip Rivers s’est vanté de ses enfants.

« Un à l’université, un au lycée, puis un élève de huitième, sixième, cinquième, troisième, premier, enfant d’âge préscolaire, le petit bébé, la dynamique est différente pour tous. Ils ‘ sont tous géniaux à leur manière. «

Philip Rivers a déclaré que leur fille Halle ressemblait le plus à sa mère.

Dans une interview, Phillip Rivers, « Elle me rappelle, en grand, sa mère, ce qui est un grand compliment », a déclaré Rivers au Indy Star. «Le plus grand compliment que je puisse probablement faire.»

Izzy Casey est un écrivain et éditeur basé à New York qui couvre l’actualité et le divertissement pour YourTango. Son travail a été publié dans ou à venir de Gulf Coast: A Journal of Literature and Fine Arts, Black Warrior Review, Bennington Review, BOAAT, Prelude, NY Tyrant, The Iowa Review, et ailleurs. Elle a reçu sa maîtrise en poésie de l’Iowa Writers ‘Workshop, où elle a reçu une bourse avec la Poetry Foundation.