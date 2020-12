Philip Rivers admet qu’il a envisagé de prendre sa retraite si les Colts perdent la semaine 17

Philip Rivers a admis que dimanche pourrait être son dernier match dans la NFL.

Le quart des Indianapolis Colts Philip Rivers a admis que le match de dimanche contre les Jaguars de Jacksonville pourrait être son dernier. Chris Unger / « Cela m’a traversé l’esprit. Si les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez ce week-end, cela pourrait être … Je suppose que c’est sain d’avoir cette pensée car nous ne sommes pas garantis de quoi que ce soit pour l’avenir », a déclaré Rivers à Stephen de l’Athletic. Holder, cette semaine. Les Colts devront remporter une victoire cette semaine et auront besoin de l’un des nombreux autres résultats pour tomber dans leur chemin afin de se qualifier pour les séries éliminatoires. Une victoire, avec une défaite des Titans, une défaite des Browns, une défaite des Ravens ou une défaite des Dolphins leur donnerait une place pour les éliminatoires. Rivers entre dans la semaine 17 après avoir lancé pour un impressionnant 4005 verges, 23 touchés et 10 interceptions. Il a signé un contrat d’un an de 25 M € avec les Colts pendant l’intersaison. Quant à la façon dont Rivers se prépare pour ce qui pourrait être sa dernière fois sur le terrain, il dit qu’il continuera à suivre sa routine habituelle: Mon mode normal lorsque nous jouons au jeu de 4 heures, je feuillette en quelque sorte le ticket du dimanche sur mon téléphone. Donc dire que je ne ferai pas ça sera un mensonge. Je ne serai pas absorbé par cela, mais je serai conscient. Essayer de prétendre que vous n’allez pas connaître le résultat de ces jeux est probablement irréaliste. Mais je ne pense pas qu’il ait besoin de consommer nos vestiaires. Les Colts ont actuellement une fiche de 10-5. [Via]