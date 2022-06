Philip Baker Hall, acteur prolifique, décède à 90 ans

Acteur vétéran Salle Philippe Baker est mort. L’artiste prolifique, qui était apparu dans des films comme Honneur secret, Huit dur, Magnoliaet Soirées boogie, parmi tant d’autres, avait 90 ans. Son décès a été annoncé par Sam Farmer du Los Angeles Times avec un message sur Twitter.

« Mon voisin, ami et l’une des personnes les plus sages, les plus talentueuses et les plus gentilles que j’aie jamais rencontrées, Philip Baker Hall, est décédé paisiblement la nuit dernière », indique le message. « Il était entouré d’êtres chers. Le monde a un espace vide en lui. »

Hall a fait ses débuts au cinéma en 1970 avec un rôle dans Lâches, un drame axé sur l’évasion de la conscription pendant la guerre du Vietnam. Après avoir passé plusieurs années au cinéma et à la télévision, il décroche son premier rôle au cinéma en tant que Richard Nixon en 1984. Honneur secret. Hall a également joué dans des films comme Huit dur et Canardet l’acteur de personnage a également eu des rôles mémorables dans de nombreux autres films, y compris Course de minuit, SOS Fantômes II, Dis n’importe quoi…, Air Force One, Soirées boogie, Le spectacle de Truman, Magnolia, Zodiaque, Argoet le Heure de pointe série.

Hall est également apparu dans des dizaines de téléfilms et d’émissions au fil des décennies. Son travail télévisé comprend des programmes notables comme Urgence!, PURÉE, Les Waltons, TJ Hooker, Miami Vice, Liens familiaux, Seinfeld, Acclamations, 3ème Rocher du Soleil, Le fugitif, Calme ton enthousiasme, La boucle, Famille moderne, Hôpital pour enfantset BoJack Cavalier. Son dernier long métrage était de 2017 Le dernier mot avec son rôle récurrent dans la série Netflix Messiequi est sorti en 2020, servant de sa dernière performance.

Philip Baker Hall a eu des dizaines de rôles au cinéma et à la télévision

Il n’y a pas eu de pénurie de personnages interprétés par l’acteur prolifique au fil des ans. Il a souvent joué des personnages plus sérieux et dramatiques, tandis que d’autres rôles l’ont obligé à être plus comique. Repensant à sa carrière dans une interview de 2012 avec AV Club, Hall a expliqué comment il se sentait capable d’équilibrer son travail avec la quantité de rôles qu’il a interprétés.

« Eh bien, j’ai aussi joué tellement de rôles comiques au fil des ans que je l’ai équilibré », a-t-il déclaré. « Donc ça va. De plus, ces gars-là sont souvent assez intéressants à jouer, car ils ont souvent leurs propres petits côtés étranges qui peuvent être explorés et avec lesquels il est amusant de travailler. Donc, oui, je suis cool avec tout ce qui vient Je suis simplement heureux de continuer à travailler et d’avoir pu le faire aussi longtemps. C’est un privilège.

En ce moment, nous aimerions offrir nos condoléances aux amis et à la famille de Hall. Puisse l’héritage de l’acteur perdurer pour toujours. Repose en paix, Philip Baker Hall.