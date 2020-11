Phil Spencer sur Halo Infinite: « C’était une erreur d’ouvrir la vitrine de juillet avec lui »

Halo Infini a été montré par première fois dans le gameplay il y a quelques semaines, avant qu’une série de malheurs catastrophiques n’ait suivi l’activité de 343 Industries, son développeur. De cette manière, le titre qui devait être la bannière principale de la Xbox Series lors de son lancement a fini par être vu reporté à 2021 à une date encore à déterminer. Maintenant, nous voyons comment Phil Spencer, chef de la Xbox, reconnaît les erreurs qu’ils ont commises alors.

Halo Infinite, avec un premier palmarès de hit and miss

C’est ce qu’il a commenté Spencer dans une récente interview avec le médium Gamespot à propos de Halo Infinite, 343 Industries et la vitrine de juillet (via GamingBolt):

« C’était une erreur de notre part, de ma part, d’ouvrir la vitrine de juillet avec Halo Infinite et de la retarder de quelques semaines plus tard.. Je ne prends pas à la légère les sentiments et l’émotion avec lesquels nos fans et nos clients vivent les choses. Nous avons défini des attentes qui étaient «c’est ce que vous allez avoir au lancement», puis nous avons dû changer cette attente peu de temps après la démo – c’est une erreur évidente. »

Malgré ces mots, tout ce qu’il a commenté Phil Spencer était négatif, car d’un autre côté il a assuré que il n’était pas du tout préoccupé par l’état actuel de 343 Industries. S’il est vrai que l’étude a souffert pertes importantes ces dernières semaines, à Spencer membres actuels, parmi lesquels se démarque Bonnie Ross et Joe Statenentre autres, sont plus que capables de faire du lancement de Halo Infinite un succès final.

Précisément, lors du lancement susmentionné, nous nous souviendrons que, aussi surprenant que cela puisse paraître, nous ne devons pas exclure une seule pièce ou échelonnée. Dans l’article partagé, vous trouverez une possibilité qui a été traitée par le même Phil Spencer il y a quelques semaines.

