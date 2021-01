Phil Spector, producteur de musique, est décédé à 81 ans | 45S

Phil Spector, un producteur de musique connu pour avoir travaillé avec des personnalités très importantes de la musique comme John Lennon et Tina Turner, est décédé à l’âge de 81 ans des suites d’une série de complications causées par le covid-19.

Selon TMZ, Spector aurait contracté le COVID-19 dans sa cellule où il purge une peine de 19 ans de prison pour le meurtre de Lana Clarkson. Ils ont indiqué que ses symptômes et son augmentation, pour lesquels il a été emmené à l’hôpital et est décédé plus tard dans ledit hôpital samedi.

«On nous dit qu’il est décédé des suites de complications liées au COVID, après avoir été transféré de sa cellule à l’hôpital. On nous dit qu’il a été diagnostiqué il y a 4 semaines et qu’il est allé à l’hôpital, mais qu’il s’est suffisamment rétabli pour retourner en prison, où il purgeait une peine de 19 ans à la prison à vie pour le meurtre de Lana Clarkson », rapporte le portail.

Spector, né à New York en 1939, est devenu célèbre pour avoir produit plusieurs albums d’artistes renommés de la scène musicale mondiale. Outre ceux mentionnés au début de cette note, il a également produit des albums des Beatles, ainsi que les carrières solo de deux de ses membres. De même, il a travaillé avec Yoko Ono, Ramones, etc.

En 2009, Phil a été condamné à la prison à vie après avoir été reconnu coupable du meurtre de l’actrice Lana Clarkson en 2003. Il a été répertorié comme un meurtre au deuxième degré.