Phil Coulson reviendra-t-il au MCU ? Clark Gregg en parle

Au cours de la première phase du MCU, Phil Coulson a été un élément clé dans la formation de « The Avengers » en équipe jusqu’à sa « mort » contre Loki dans le premier film crossover de la franchise en 2012, cependant, ce ne serait pas le Enfin, nous verrions le personnage attachant joué par Clark Gregg.

Pendant sept saisons, Gregg a dirigé le casting de « Agents of SHIELD », une série créée par Joss Whedon qui a initialement commencé comme une extension télévisée du MCU, bien qu’au fil du temps, il ait pris son propre chemin séparé de la franchise, tout en gardant quelques références majeures. dans son intrigue. De plus, nous reverrions Coulson dans le film 2019 « Captain Marvel ».

Vous pourriez aussi être intéressé par: Into The Spider-Verse: le producteur réagit à la bande-annonce de No Way Home

Avec la fin de « Agents of SHIELD » l’année dernière, beaucoup de leurs fans ont commencé à spéculer sur l’intégration possible de leurs personnages dans le MCU, ou du moins certains des plus importants, surtout après la première de la première série exclusive. de Marvel Studios dans le catalogue Disney +.

Clark Gregg a une autre interprétation de Coulson qui a été confirmée pour la série animée « Et si…? », Mais son avenir dans les productions d’action en direct reste incertain, ce qui l’a conduit à répondre avec beaucoup de prudence lorsqu’on lui a posé des questions sur les rumeurs. présageant son retour régulier en tant que régulier dans le MCU.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Spider-Man No Way Home: chaque méchant auquel on a fait allusion dans la bande-annonce

Lors d’une interview avec Entertainment Weekly à propos de sa participation au troisième épisode de « Et si…? », Clark Gregg a avoué être au courant des rumeurs concernant son retour au MCU, « Je les suis en tant que grand fan », il commenté. Lorsqu’on lui a demandé de commenter le sujet, il s’est contenté de répondre : « J’ai entendu des rumeurs, c’est le commentaire que je peux faire. J’ai écouté « .

Beaucoup de ces rumeurs indiquent que Gregg ferait partie de la série « Secret Invasion » dans laquelle Nick Fury (Samuel L. Jackson) et Talos (Ben Mndelsohn) doivent faire face à une invasion de Skrulls sur terre. Il y a également eu des spéculations sur la possible intégration de Chloe Bennet, en charge de jouer à Quake dans « Agents of SHIELD ». Cependant, jusqu’à présent, ces informations ne se limitent qu’à de simples spéculations de fans.