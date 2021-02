Phasmophobie: voici comment configurer correctement le chat vocal dans le jeu et utiliser la radio pour plus d’ambiance (Guide)

Dans le titre d’horreur multijoueur Phasmophobie La communication avec vos collègues chasseurs de fantômes est particulièrement importante. Ce n’est qu’avec le bon accord que vous ferez le bon choix vers la fin d’un jeu et vivrez une pleine dose d’horreur. Nous vous montrerons les paramètres de langue et les options de microphone nécessaires à cet effet.

Les meilleurs paramètres linguistiques dans la phasmophobie

Tout d’abord, nous vous conseillons de le faire Chat vocal dans le jeu activer pour augmenter l’atmosphère. Mais comment le chat vocal en jeu peut-il être configuré correctement?

Joue seul: Par défaut, le « V » Pour push-to-talk local activé. Alors jouez-vous avec vous-même personnes inconnues et ne voulez pas qu’ils entendent chaque mot de vous, vous devez utiliser cette option.

Jouer ensemble: Mais tu joues avec vos amis, alors vous devez absolument utiliser cette option dans les paramètres désactiver. Pour ce faire, sélectionnez les options « Phasmophobie » Paramètres du PC et faites défiler vers le bas avec la souris. Fournit l’option Push-to-talk local sur En dehors.

Vous pouvez désormais être entendu en permanence dans le jeu: Si vous avez un programme comme Discorde ou Teamspeak Utilisez-le pour communiquer entre vous, vous devez absolument l’utiliser ici. Désormais, vous pouvez non seulement communiquer les uns avec les autres dans le jeu, mais vous pouvez également localiser beaucoup mieux vos collègues joueurs.

Si un autre joueur qui est derrière vous parle, vous ne pouvez entendre que sa voix exactement cette direction. Si votre coéquipier s’éloigne, sa voix devient en conséquence plus silencieux. Si vous êtes dans le véhicule d’urgence et quelqu’un d’autre dans la maison, les voix sont seulement étouffé entendre. Plus la distance entre vous et vos camarades est grande, plus leurs voix (la vôtre aussi, bien sûr) seront entendues.

Pour cette raison, vous devriez utiliser le dans des endroits plus grands comme la prison Radio Se replier sur. Maintenez la touche « B.« Pressé. Cela change un peu le son de votre voix et cela sonne à tous les joueurs comme si vous communiquiez réellement via une radio. Avec cette méthode, peu importe votre distance.

Phasmophobie: « Mon microphone n’est pas reconnu »

Maintenant, nous vous avons déjà expliqué comment cela Chat vocal dans le jeu pour « Phasmophobie » est réglé correctement. Mais ça peut être que votre microphone ne fonctionne pas et vous n’êtes pas du tout compris dans le jeu. Utilise également le titre d’horreur reconnaissance vocaleafin que vous puissiez, par exemple, utiliser le Boîte à esprit (Ghost box) peut communiquer avec les fantômes. Le jeu réagit même aux hurlements de chasseurs de fantômes qui n’attirent l’attention que sur eux-mêmes – alors faites attention!

Solution: Sélectionnez l’option dans les paramètres Autre et met le Langue aussi bien que ça reconnaissance vocale sur allemand. Cela vous permet de parler aux esprits en allemand. Dans les paramètres audio de « Phasmophobie », vous choisissez microphone votre microphone actuellement actif. En dessous de paramètres de langue pouvez-vous avec tester vérifiez que la reconnaissance vocale fonctionne. Dites «Donnez-nous un signe» dans votre microphone.

Important: Si votre microphone n’est toujours pas reconnu, vous devriez aller à sur votre PC sous Des sons et le cavalier admission votre microphone actif comme Appareil standard choisir. Ce n’est que lorsque vous avez fait cela que « Phasmophobia » reconnaîtra correctement votre microphone.