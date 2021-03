Phasmophobie: une nouvelle mise à jour rend les fantômes plus intelligents et leur permet d’ouvrir les placards

Récemment, une nouvelle mise à jour majeure pour Phasmophobie apparu. Entre autres choses, l’IA fantôme a été mise à niveau pour vous rendre la vie un peu plus difficile, mais a également introduit des options de réglage pour plus d’accessibilité. Vous pouvez lire ici les changements importants inclus.

Phasmophobie: les nouvelles compétences de mise à jour des esprits

Si les fantômes de « Phasmophobia » ont été trop paresseux jusqu’à présent, vous pouvez vraiment vous attendre à la dernière mise à jour. Parce qu’à partir de maintenant, les maîtres hantés ont beaucoup plus à offrir et peuvent surmonter plus facilement des obstacles tels que les crucifix et Cie. Les nouvelles compétences comprennent également les éléments suivants:

L’esprit vous suit maintenant dans des coins spécifiques et au lieu de chercher un endroit au hasard, il vous hante aux endroits où il vous a vu pour la dernière fois. En retour, l’esprit localise vos voix pendant la chasse.

Les fantômes peuvent désormais ouvrir les portes, les placards et les casiers. Ce n’est qu’en tenant la porte que l’on peut temporairement arrêter l’esprit.

Le fantôme ciblera désormais tout joueur qui s’en approche, même s’il poursuit déjà un autre joueur.

Désormais, il sera un peu difficile de conjurer les fantômes. © Jeux cinétiques

Et les chasseurs de fantômes? Si les fantômes acquièrent de nouvelles compétences, les détectives qui les chassent devraient également bénéficier d’une amélioration, n’est-ce pas? Pas vraiment. Il n’y a qu’une seule chose qui pourrait faciliter un peu la chasse à « Phasmophobie », car désormais, les lampes de poche et les lampes UV restent allumées dès qu’elles sont échangées contre d’autres objets.

Sinon, les conditions d’utilisation de certaines aides ont notamment changé. Vous pouvez trouver une sélection des innovations les plus importantes ici:

La photo de preuve d’eau sale a été supprimée mais reste comme preuve photo supplémentaire.

La preuve de température a été supprimée en raison des changements de température suivants: La vitesse à laquelle le thermomètre met à jour la température a été réduite de 1 seconde à 2 secondes. Toutes les pièces commencent maintenant avec des températures légèrement différentes. Chaque pièce change désormais sa température à des rythmes différents. Les fantômes de température glaciale réduiront désormais la température de la pièce au même rythme que les autres fantômes.

Le moniteur d’activité affiche désormais une valeur estimée au lieu de la valeur réelle.

Les orbes fantômes restent maintenant plus longtemps dans la pièce et sont plus faciles à voir.

Les lecteurs EMF donnent maintenant des valeurs aléatoires pendant la chasse, un peu comme la lampe de poche qui scintille pendant la chasse.

Si l’esprit s’approche de vous, cela compte désormais comme un événement spirituel.

Les joueurs vivants perdent désormais 15% de leur santé mentale à chaque fois qu’un joueur meurt.

En outre, un certain nombre d’autres ajustements ont été apportés pour rendre le Expérience de jeu aditionellement équilibre, stabiliser et améliorer généralement devrait. En plus du gameplay, le menu et certaines Options de paramétrage révisé pour permettre une plus grande accessibilité dans « Phasmophobia ». Les notes de mise à jour complètes peuvent être trouvées dans le lien source ci-dessous.