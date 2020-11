L’horreur peut prendre de nombreuses formes différentes, et la phasmophobie les façonne ensemble et le fait extrêmement bien. Cela augmentera sans aucun doute au fil des ans, car le jeu continuera à être mis à jour avec une pléthore de nouvelles fonctionnalités. Imaginez des preuves plus variées; le fantôme peut fabriquer des preuves ou même avoir plusieurs fantômes dans les plus grandes cartes de Phasmophobie.

Phasmophobie Pouvez-vous être possédé?

Vous ne pouvez pas être possédé par des fantômes en phase de phasmophobie en ce moment; cela pourrait devenir une fonctionnalité plus tard sur la ligne lorsque le jeu est sur le point de sortir de l’accès anticipé. Malheureusement, la possession n’est pas un mécanisme dans le jeu actuellement.

La possession serait une caractéristique étonnante, car certains types de fantômes mentionnent même comment ils sont connus pour posséder les vivants, alors ne dites jamais jamais. Surtout si Kinetic Games envisage de rendre le jeu multijoueur, semblable à Left 4 Dead, mais plus 1 contre 4. Même si l’aspect multijoueur n’est jamais implémenté, imaginez un coéquipier possédé sabotant le groupe en supprimant des caméras ou des crucifix de zones clés autour de l’endroit hanté.

Devoir garder un œil sur la possession de vos coéquipiers mettra sans aucun doute les joueurs à bout. Être dans un endroit sombre et effrayant, ne pas savoir si l’un des membres de votre équipe n’est pas lui-même, sera terrifiant. Si une possession se produit, Kinetic Games devra trouver un moyen de ne pas le rendre incroyablement évident pour les autres joueurs et le joueur contrôlé. Comme tuer toutes les communications, exactement comme lorsque le fantôme chasse, et même noircir l’écran de l’utilisateur, de sorte qu’il n’a aucune idée de ce qu’il a fait en étant possédé.

Bien sûr, la possession sera classée comme un nouveau type de preuve, ce qui est sûrement nécessaire dans le jeu, car avoir plus de preuves n’est jamais une mauvaise chose. La phasmophobie est trop indulgente pour le moment avec les preuves, car tout ce que les gens ont à faire est de trouver deux pièces et de deviner la troisième. Kinetic Games a une feuille de route pour les futures mises à jour et fonctionnalités qu’ils souhaitent mettre en œuvre, y compris une nouvelle carte de prison à venir dans le jeu.

