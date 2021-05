Phasmophobie: Nouvelle mise à jour avec « changements significatifs » en ligne

Maisonetstyles Lampadaire 55x18x165 cm avec abat-jour grille - WIRAY

Ajoutez élégance et apaisement à votre intérieur grâce à ce superbe lampadaire de la gamme WIRAY. Conçu en métal, il se fondra à merveille dans votre décoration. Ses lignes pures et légères permettront de former un coin cocooning et chaleureux à votre intérieur. Un design minimaliste pour ce lampadaire à la silhouette dépouillée. Il se compose de deux ampoules perchées au bout de fines tiges en métal. Il diffuse une lumière directe et indirecte. Superbe, sa structure ne vous laissera pas indifférent. Élément de déco exceptionnel, il est également utile partout où il est nécessaire d'avoir un éclairage : centre de table à manger, salon et bureau. Très architectural, ce lampadaire éclaire toutes les situations de convivialité et de partage. Couleur : argent ancien Matière : métal Dimensions (Lxlxh) : 55 x 18 x 165 cm Longueur du cordon : 120 cm Allumage par un bouton sur le fil. Ampoule recommandée : ampoule LED filament gouttelette - Type E27 Ampoule non incluse. Poids : 8.10 kg Livré prêt à monter