Phasmophobie: Le guide ultime des fantômes, les 12 fantômes en un coup d’œil! – Guide (solution)

Dans le jeu d’horreur de survie indépendant Phasmophobie tout est question de fantômes. Des essences spirituelles désincarnées des défunts, dont la plupart ont été cruellement arrachées à ce monde et hantent maintenant le lieu de leur mort. Les joueurs entrant dans les bâtiments maudits doivent avoir des preuves Activités de l’esprit et découvrez quel genre d’apparence il s’agit de la mission.

La Des fantômes cependant, ils ne restent pas pacifiques et laissent simplement les joueurs faire, quiconque perturbe leur paix et leur tranquillité doit s’attendre à ce que les apparitions partent à la chasse et prennent une forme physique afin de tuer les intrus. Globalement, il y a en « Phasmophobie » à l’heure actuelle douze types différents des fantômes qui ont souvent des forces et des faiblesses uniques. Dans ce Guider nous vous les présentons tous.

Phasmophobie: Différents types de fantômes et leur comportement – Guide (solution)

Bien que les esprits dans la phasmophobie soient très différents, il convient de mentionner que le type d’apparence n’affecte pas les phénomènes que l’on peut observer dans les bâtiments maudits. En théorie, par exemple, tous les esprits sont capables de eau sale coulant dans les éviers ou jetant des objets dans une pièce.

Néanmoins, certains laïcs Types de fantômes comportements très spéciaux. Donc c’est avec un esprit frappeur très susceptible d’interagir avec des objets, et ce type de fantôme peut lancer plusieurs objets à la fois. Sur Djinn cependant, interagit souvent avec l’électronique comme les téléphones ou les lumières. Il est également important de noter que l’apparence physique du fantôme n’est rien au-delà de la sienne Type états, par conséquent l’apparence ne doit pas être utilisée pour juger de la nature de l’esprit.

© Jeux cinétiques

Phasmophobie: Le guide de l’identité des fantômes (Solution)

Au début de chaque niveau, un fantôme généré aléatoirement est généré pour le fantôme que vous recherchez identité créé cela à partir de le sexe, Nom de famille, derniers jours depuis la mort, Âge, personnalité, Chambre préférée et un physique modèle consiste.

La le sexe du défunt a 50% de chances d’être un homme ou une femme

du défunt a 50% de chances d’être un homme ou une femme La Prénom et nom l’esprit est déterminé au hasard par le sexe. Si le fantôme est adressé par son nom, il est généralement excité et attaquera les joueurs plus souvent

l’esprit est déterminé au hasard par le sexe. Si le fantôme est adressé par son nom, il est généralement excité et attaquera les joueurs plus souvent Les jours qui se sont écoulés depuis la mort du fantôme sont un nombre généré aléatoirement entre 50 et 1000

Chaque fantôme a 50% de chances timide être, ces fantômes ne répondent que lorsqu’il y a un seul joueur dans la pièce

être, ces fantômes ne répondent que lorsqu’il y a un seul joueur dans la pièce Avant chaque mission, il est choisi au hasard quelle pièce du bâtiment est préférée par l’esprit; l’être sera principalement dans ce Salle fantôme rester dans la chambre désignée

rester dans la chambre désignée Il existe actuellement sept modèles possibles pour les esprits masculins et trois modèles possibles pour les esprits féminins. Le modèle sélectionné ne correspond pas au type de fantôme et est choisi au hasard

Phasmophobie: ces 12 types de fantômes sont dans le jeu – guide (solution)

Comme déjà mentionné, il existe actuellement 12 types de fantômes différents en «phasmophobie», qui ont des capacités très différentes et doivent donc être abordées différemment. Vous trouverez ci-dessous une liste de tous les esprits connus et de leurs forces et faiblesses.

Esprit

Cet esprit est décrit dans le Journal comme l’un des types d’esprits les plus courants. Comme il n’a pas de pouvoirs uniques et réagit fortement aux bâtons d’encens, cet esprit sert de base pour distinguer les autres esprits. Le manque de caractéristiques distinctives conduit souvent les nouveaux joueurs à confondre l’esprit avec d’autres types de fantômes, donc trouver des preuves est encore plus important lorsqu’il s’agit de cette apparition.

Renforcer

Ce type n’a pas de forces particulières, mais est souvent confondu avec d’autres types de fantômes pour la même raison

faiblesses

L’utilisation de bâtons d’encens empêche ce fantôme d’attaquer un joueur deux fois plus de temps

effrayer

Probablement la forme de fantôme la plus célèbre est décrite dans le journal par « Phasmophobia » comme l’un des fantômes les plus dangereux que l’on puisse trouver. Il est connu pour être capable de voler et de franchir les portes, et cet esprit peut voir à travers les portes et les placards, ce qui rend très difficile de se cacher de lui.

Renforcer

Le fantôme ne touche jamais le sol, c’est pourquoi il ne peut pas être trouvé à travers les empreintes de pas

Le fantôme peut voler à travers les murs et les portes sans les ouvrir

faiblesses

Si le fantôme entre en contact avec du sel, il est empoisonné et arrête immédiatement de chasser un joueur

Compétences

Le fantôme est capable de se téléporter vers un joueur sélectionné au hasard dans la salle fantôme et d’y laisser une place EMF de niveau 2

fantôme

Les esprits appelés fantômes peuvent prendre possession des vivants. Ils sont généralement convoqués via un tableau ouija et sont connus pour susciter la peur chez ceux qui les entourent.

Renforcer

En raison de la manifestation visible du fantôme même pendant la chasse, il déclenche un crash rapide dans l’état mental de la personne qui a vu le fantôme

faiblesses

La chasse n’est pas interrompue, mais si quelqu’un prend une photo du fantôme, il redevient invisible

esprit frappeur

Probablement le gars le plus célèbre parmi les fantômes. Un poltergeist est connu pour être une créature très bruyante qui peut manipuler des objets autour d’eux pour effrayer leurs victimes. Puisque le Poltergeist peut manipuler des objets et est même capable d’allumer et d’éteindre les lumières, il peut facilement être confondu avec un Djinn ou un Mare.

Renforcer

Un poltergeist peut manipuler plusieurs objets à la fois

faiblesses

Dans une pièce vide, le poltergeist est presque inefficace

Compétences

Les objets lancés par un poltergeist réduiront la santé mentale des joueurs même s’ils n’ont pas regardé directement les objets en question

banshee

La particularité de cet esprit est que sa cible ne change pas pendant les phases de chasse. Une banshee poursuivra le même joueur jusqu’à sa mort. Cela facilite bien sûr les choses pour les autres joueurs d’un groupe, mais rend le passage plus difficile pour la cible choisie.

Renforcer

Le banshee se concentre sur un seul joueur et le poursuit jusqu’à ce qu’il meurt

faiblesses

Le crucifix est beaucoup plus efficace sur une banshee. Au lieu d’être dans un rayon de trois mètres, le crucifix empêche le passage en mode chasse pour une banshee à moins de cinq mètres

Compétences

Un banshee marque sa cible et la recherche quelle que soit la réaction du joueur correspondant. Une fois que le banshee a atteint le point marqué, le fantôme attendra environ 20 secondes puis commencera la chasse, à condition que le joueur se trouve dans le champ de vision du banshee pendant ce temps

Les banshees ne changeront pas leur objectif jusqu’à ce que le joueur en question meure ou quitte la partie. Les banshees n’utiliseront pas leur capacité s’il n’y a pas de joueur dans la maison

Grâce à la capacité du banshee, cet esprit peut également chasser indépendamment de l’état d’esprit et des autres règles de chasse. Une chasse précoce peut donc être le signe d’une banshee

© Jeux cinétiques

Djinn

Un Djinn interagit avec des appareils électroniques beaucoup plus souvent que tout autre type fantôme. Un génie fait souvent sonner les téléphones, allume et éteint les radios ou la télévision, ou active les alarmes de voiture. Comme ils aiment aussi allumer et éteindre les lumières, ils peuvent facilement être confondus avec une Mare ou un Poltergeist.

Renforcer

Les joueurs éloignés du fantôme seront poursuivis plus vite par le Djinn

faiblesses

Si l’électricité est coupée à la boîte à fusibles, le djinn ne peut pas utiliser ses pouvoirs

Compétences

Si le Djinn utilise sa capacité, il attendra d’abord cinq secondes, puis l’état d’esprit de tous les joueurs dans un rayon de trois mètres est réduit de 25%

jument

La probabilité de chasser lorsqu’il fait noir est nettement plus élevée avec une jument. Par conséquent, ce type fantôme coupe l’électricité à la boîte à fusibles plus souvent que ses collègues effrayants. Une jument commence une chasse à un état d’esprit de 60% si la lumière est éteinte. Si, cependant, il est activé, la chasse ne commencera qu’à 40%.

Renforcer

Plus de chances de chasser dans l’obscurité

faiblesses

Faible probabilité de chasser à la lumière

Revenant

Le Revenant est de loin le fantôme le plus rapide de Phasmophobia et le seul à pouvoir rattraper un joueur en chassant. De plus, le Revenant peut changer de cible pendant la chasse, par exemple lorsqu’un autre joueur est plus proche de lui.

Renforcer

Le Revenant se déplace beaucoup plus vite que les autres types de fantômes

Le Revenant peut changer de cible en chassant

faiblesses

Lorsque le joueur se cache du Revenant, ce fantôme se déplace beaucoup plus lentement

Compétences

Lors d’une chasse, ce type de fantôme se déplace à une vitesse double s’il poursuit un joueur. Si ce n’est pas le cas, il ne se déplace qu’à une vitesse de 1,5x

Ombre

Une Shade est considérée comme un fantôme très timide, car elle montre beaucoup moins d’activité lorsqu’elle est autour de plusieurs personnes. Par conséquent, l’activité fantôme est difficile à détecter lorsqu’un groupe rencontre une ombre. De plus, l’ombre a tendance à attaquer les joueurs seuls dans une pièce, qu’il y ait ou non des joueurs dans des pièces adjacentes.

Renforcer

En présence de plusieurs joueurs, une nuance est assez inactive, ce qui rend difficile son identification ou sa recherche

faiblesses

L’Ombre est beaucoup moins susceptible de chasser si plusieurs joueurs restent ensemble

démon

Les démons sont des fantômes très dangereux car ils sont très agressifs et chassent plus souvent que les autres types de fantômes. L’utilisation réussie d’une planche Ouija n’entraîne pas un état d’esprit sombrant, mais si une telle planche échoue, la santé mentale baisse comme d’habitude de 40%. Sur le plan professionnel, une chasse peut être suivie de la suivante après seulement une demi-minute.

Renforcer

Les démons sont très agressifs et vont souvent à la chasse

faiblesses

L’interrogatoire réussi de la planche Ouija n’entraîne pas de perte d’état mental

Yurei

Les Yurei ont une très forte influence sur l’état d’esprit des joueurs et une fois que l’état d’esprit général atteint 30%, ils deviennent très agressifs et actifs.

Renforcer

L’influence sur l’état d’esprit des gens est significativement plus élevée avec un Yurei qu’avec d’autres esprits

faiblesses

Fumiguez la pièce avec le Yurei avec des bâtons d’encens et l’esprit arrêtera ses mouvements pendant longtemps

Oni

Ce type de fantôme est beaucoup plus actif lorsque les joueurs sont en groupe. Un oni est décrit comme très fort et aime jeter des objets, ce qui, contrairement à un poltergeist, n’entraîne pas de perte de santé mentale.

Renforcer

Les Oni sont beaucoup plus puissants autour des joueurs et peuvent déplacer des objets à grande vitesse

faiblesses