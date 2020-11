Phasmophobie: jeu à boire! – Guides de jeu Pro

La phasmophobie a vraiment frappé le monde d’assaut; les joueurs du monde entier chassent les fantômes ensemble! Bien que vous puissiez jouer avec des aléas en utilisant le système de lobby, il est parfois préférable de jouer avec quelques amis proches et de passer une nuit de détente. Ou de changer cette nuit de fraîcheur pour prendre quelques verres en même temps. Par peu, nous entendons un lot.

Jeu de Boire de la Phasmophobie

Qui est partant pour un jeu à boire sur la phasmophobie, pour tous les adultes qui veulent perdre du courage tout en chassant des fantômes? Eh bien, maintenant vous pouvez, mais modifiez légèrement les règles si vous le souhaitez, ainsi vous pouvez en obtenir un et vraiment saucisses. N’oubliez pas, buvez de manière responsable et uniquement si vous avez dépassé la limite d’âge!

L’utilisateur de Reddit, MrsGoldfinchQuinn, a décidé d’inventer un jeu à boire sur le sous-répertoire Phasmophobia pour que vous et vos amis y jouiez, qui laissera les plaisanteries couler librement, et le fantôme ayant sans aucun doute une baleine d’un temps tuant tout le monde facilement! La liste elle-même est assez hardcore si vous buvez des spiritueux, sans jeu de mots … Il serait donc préférable de boire quelque chose de plus léger ou de prendre un verre séparé pour les coups, le meilleur des deux!

Pour commencer le jeu à boire, tous les objets doivent être apportés à la porte d’entrée de l’emplacement, car personne n’est autorisé à quitter les lieux sauf dans des circonstances particulières, telles que la recherche de preuves Ghost Orb. Cependant, vous pouvez modifier cela par la personne qui surveille les signes dans le camion doit prendre le double de la quantité de gorgées lorsqu’un joueur le fait pour compenser le moins de fantômes!

Les règles sont les suivantes:

Règles du jeu de consommation d’alcool pour la phasmophobie Tout le monde boit Chasse – prenez deux gorgées. Trouvez Ouija Board – prenez une photo. Breaker Trips – prend une gorgée. Chaque joueur Trouve des preuves – prend deux gorgées. Pour chaque objectif non terminé – prenez trois gorgées. Devinez le mauvais fantôme – prenez une photo. Rallumez Breaker – prenez une photo. Joueur tué – Versez votre verre. Individuel Entendez un bruit étrange / effrayant – prenez une gorgée. Entendre un joueur crier ou haleter – prenez deux gorgées. Le fantôme apparaît / interagit – prenez une gorgée.



N’hésitez pas à modifier cela pour trouver les règles qui conviennent à chacun dans votre équipe. De plus, pendant un match, vous pourriez déjà être en état d’ébriété. Rappelez-vous, jurer au fantôme augmente sa colère rapidement, donc une équipe pleine d’ivrognes jurant de ne pas s’arrêter pourrait conduire à 4 tirs successifs très rapidement. Sans aucun doute, jouer à ce jeu à boire sera une sacrée soirée amusante!

Si vous essayez cela, dites-nous dans les commentaires comment cela s’est passé, et si vous avez modifié les règles, comment avez-vous fait?