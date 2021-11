Phasmophobia taquine la mise à jour de Noël avec une poupée vaudou et un cercle d’invocation

Les fans de Phasmophobie recevront apparemment une autre mise à jour cette année à Noël. En plus de nouvelles questions pour la planche Ouija, cela apporte également d’autres innovations et améliorations. Nous ne savons pas grand-chose à ce sujet, mais il y a quelques indices.

La mise à jour de la phasmophobie de Noël apporte le cercle d’invocation et plus encore

C’est de ça qu’il s’agit: « Phasmophobia » est un jeu d’horreur VR qui vous envoie à la chasse aux fantômes en coopération. Vous visitez toutes sortes d’endroits effrayants qui sont hantés. À l’aide de divers appareils et des événements sur place, il est important de savoir quel genre de fantômes traînent là-bas, comment vous pouvez les atteindre – et ne pas perdre la tête.

Une nouvelle mise à jour annoncée: La prochaine mise à jour « Phasmophobie » arrivera probablement dans le mois prochain. C’est du moins ce que suggère la carte Trello ouvertement visible du studio de développement Kinect Games. Vous y trouverez une référence à une mise à jour de Noël. Dans le même temps, cependant, quelque chose a été « obscurci » ou n’a pas encore été révélé.

Idem pour le contenu: Ce qui nous attend exactement dans la mise à jour n’a pas encore été déterminé. Mais cela ne devrait pas être une énorme mise à jour, mais plutôt une petite mise à jour. Néanmoins, il y a quelques choses qui sont taquinées sur la carte Trello.

Il y a par exemple de nouvelles questions pour la planche Ouija ou mieux distinguer les identités des fantômes, de sorte qu’ils se sentent chacun vraiment unique. Jusqu’ici, tout va bien, mais ce n’était pas tout : il y a probablement aussi prévu poupée vaudou tourmentée et un Cercle d’invocation. Reste à voir comment cela fonctionne.

Jusqu’à présent, il n’y a « Phasmophobie » que pour le PC. Il est possible qu’il apparaisse sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X et Nintendo Switch à un moment donné, mais cela semble actuellement plutôt improbable. Cela est dû à la petite équipe et au fait que « Phasmophobie » est actuellement toujours en accès anticipé.