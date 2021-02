Phase II de la vaccination COVID-19 à Telangana à partir du 1er mars

Hyderabad, 28 février (PTI): La deuxième phase de la campagne de vaccination contre le COVID-19 pour les groupes d’âge prioritaires à Telangana commencerait à partir de lundi, ont déclaré des responsables de la santé ici.

Le programme de déploiement de la vaccination pour les personnes âgées de plus de 60 ans et celles entre 45 et 59 ans présentant des comorbidités spécifiées serait initialement lancé en douceur dans 102 centres à travers l’État, ont-ils déclaré.

La campagne sera ensuite entreprise dans 1 200 centres.

À partir du 1er mars, le département de la santé apporterait la vaccination à la communauté et la campagne serait initialement menée dans les 102 centres – 45 établissements de santé publics et 57 établissements de santé privés, a déclaré le directeur de la santé publique (Telangana) G Srinivasa Rao aux journalistes sur Dimanche.

Les gens doivent s’inscrire pour la vaccination en ligne.

Pour éviter la surpopulation dans les centres de vaccination, 200 bénéficiaires se verraient offrir des créneaux de vaccination en une seule journée, ont-ils déclaré.

Les responsables avaient déclaré plus tôt que plus de 75% des agents de santé et de première ligne avaient déjà été vaccinés dans l’État au cours du cycle précédent.

