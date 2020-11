Pharrell Williams dit que Rihanna « est d’un monde différent » sur un nouvel album

Les Neptunes ont produit de la musique pour le prochain projet de Rihanna.

S’il y a quelqu’un qui a le scoop sur le prochain album de Rihanna, c’est Pharrell Williams. Les amis de longue date ont taquiné des moments ensemble en studio et Rihanna a laissé entendre que The Neptunes serait responsable d’au moins une des pistes de son prochain album insaisissable. Les fans ont harcelé la chanteuse pour avoir des nouvelles sur le disque fantôme, et bien qu’elle évite les questions avec des blagues et des blagues sur les réseaux sociaux, Pharrell offre un petit aperçu de ce que les fans peuvent attendre de Rihanna sur son prochain projet.

Dave Kotinsky / Intermittent / Getty Images «Rih est dans un endroit différent en ce moment. Comme, wow. Elle vient d’un monde différent « , a déclaré Pharrell à propos de la chanteuse lauréate d’un Grammy. Le producteur a récemment suggéré que la planète voisine de la Terre, Vénus, une représentation de l’amour, de l’argent et de la beauté, pourrait avoir des preuves de la vie et il a plaisanté en disant que si oui peut voir un visage familier. « Je suis prêt à parier, parce que Vénus est gazeuse, que s’ils avaient un télescope qui pouvait zoomer sur toute cette merde, vous verriez Rih allongé nu. » Pourtant, Pharrell n’a donné aucun détail sur le moment exact où le projet de Rih arrivera aux mains des fans. Espérons que 2021 apportera de bonnes nouvelles. [via]