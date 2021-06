Pharrell Williams crée des écoles pour les étudiants à faible revenu

Lorsqu’il ne crée pas des tubes internationaux comme « Happy » ou « Yellow Light », le chanteur et producteur de musique Pharrell Williams vient en aide aux plus démunis via son organisation à but non lucratif « YELLOW », avec laquelle il travaille actuellement. d’écoles privées pour étudiants à faible revenu dans l’État de Virginie, dont il est originaire.

Il a été annoncé que la première de ces écoles sera construite dans la ville natale de Williams, Norfolk. « Si le système est fixe et injuste, il faut le casser », a déclaré le musicien dans un communiqué sur le projet, qui choisira ses bénéficiaires au hasard, selon The Virginia Pilot.

« Nous ne voulons pas bloquer l’apprentissage quand tant d’enfants sont laissés pour compte, nous voulons présenter un apprentissage adapté à chaque enfant, où les choses qui rendent un enfant différent sont les mêmes qui le font s’élever et décoller », ajoute Pharrell à propos de son intentions avec ce nouveau programme.

Stephanie Walters de l’organisation YELLOW a assuré au Virginia Pilot que certains résidents de l’État sont déplacés de leurs maisons, avec des options de logement limitées, ce qui limite les options pour les enfants. « Nous avons une excellente relation avec la ville de Norfolk et nous voulons faire partie de la solution en aidant la communauté avec des ressources et des soutiens. »

YELLOW, l’organisation de Pharrell Williams, précise à travers son compte Instagram que YELLOWHAB (le nom que ces centres d’éducation recevront) cherchera à construire un environnement éducatif immersif dans lequel chaque élève reçoit une attention spécialisée selon ses propres capacités, sans importer votre origine raciale, ethnique, nationale ou sociale.