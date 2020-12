Pharrell révèle que «Justified» de Justin Timberlake était à l’origine destiné à Michael Jackson

Pharrell dit que presque tout le « Justified » de Justin Timberlake était à l’origine destiné à Michael Jackson.

Pharrell Williams dit toutes les chansons sauf une de l’album emblématique de Justin Timberlake en 2002, Justifié, était à l’origine destiné à Michael Jackson, mais le chanteur légendaire a refusé les morceaux. Frazer Harrison / Williams a discuté de l’album sur le podcast Revolt TV, Boire des Champs, disant à NORE et DJ EFN que « Michael nous a rejetés aussi. » «John McClain était son manager à l’époque», a poursuivi Williams. «Nous lui avons envoyé à peu près tout ce que vous entendez sur le Justifié album. C’est tout ce qui concerne Michael. «Toutes les chansons sauf une, elles ont toutes été écrites pour Michael», a-t-il ajouté. « John McClain était comme, » Man Michael ne veut pas de cette merde « , se souvient Williams. «’Il veut cette merde que vous donnez à Noreaga… .il veut ce’ Superthug ‘. Ailleurs dans l’interview, Williams a parlé du tristement célèbre bœuf entre Drake et Meek Mill en disant qu’il était déçu que les deux ne sortent probablement jamais d’album collaboratif: « Cela me brise encore le cœur à ce jour, car j’aurais aimé les entendre les gars sur une chanson ensemble ou entendu un projet commun ensemble », a déclaré Williams. « Au fait, Pusha dit que Drake a des bars. Quand Drake fait quelque chose de formidable, on en parle tout le temps. » Consultez l’interview ci-dessous.

[Via]