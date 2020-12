Pharrell dit qu’il a le FBI sur la numérotation abrégée

Le producteur légendaire Pharrell sait qu’il n’est pas un gars de la rue et qu’il le ferait donc en un clin d’œil.

Il a cassé la vitesse à laquelle il mouchardait sur Drink Champs.

« Je ne suis pas un dur à cuire, je reste mon cul à l’intérieur et le putain de FBI est en mode abrégé, frère. Je ne suis pas un dur à cuire », dit Pharrell aux animateurs de l’émission. « Vous les gens dites des choses sur le mouchard? Je suis un mouchard. Ne me parlez pas de tout ça. Tout le monde joue son rôle, c’est un film, vous les gars, tout le monde joue son rôle. Je suis le mouchard! Don ‘ Je ne fais rien autour de moi. Je ne suis pas fait pour la vie en prison. Je fais du mouchard. Le putain que tu veux dire? Tu ne peux pas te mettre en colère contre moi. J’ai un but, je dois être moi, je dois faire mon travail, et je dois jouer mon rôle dans ce film. Et mon rôle est: «Je t’ai dit de ne pas faire ça, je t’ai dit que je n’étais pas fait pour ça, je suis vraiment désolé mais ça C’est votre affaire. Votre honneur, jury, écoutez-vous? J’ai demandé s’il allait le faire, ne me dites pas. Tout le monde n’est pas dur. Tu ne vas pas faire 25 ans dans une condition pour laquelle tu sais que tu n’es pas fait parce que tu veux avoir l’air dur. Je ne suis pas dur. Tu sais à quoi je veux ressembler? F * cking libre et heureux, vivant ma vie. «