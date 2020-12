Pharrell a enfin dévoilé sa routine de soins de la peau et tout le monde doit la voir – «  Les soins de la peau ne sont pas une chose spécifique au genre  »

Pharrell Williams a toujours été connu pour sa peau claire et éclatante. Il y a eu une blague courante depuis des années maintenant qu’il ne vieillit pas, et sa peau impeccable joue un grand rôle dans la notion.

Depuis quelque temps déjà, les gens se demandent ce que fait Williams pour conserver son apparence juvénile. Eh bien, il a enfin publié un tutoriel sur les soins de la peau qui répond à toutes les questions que l’on pourrait se poser.

Pharrell a quelques essentiels de soin de la peau

L’apparence intemporelle de Williams est en grande partie due à son engagement dans une routine de soin de la peau. Lors d’un récent entretien avec GQ, il a simplifié le processus en trois étapes.

«Mes essentiels de soins de la peau sont à peu près trois étapes», a déclaré Williams. «C’est toujours s’assurer que vous avez un bon nettoyant, en vous assurant toujours que vous avez un très bon exfoliant et une excellente crème hydratante.»

Pharrell montre ensuite le Rice Powder Cleanser, l’un des produits de sa marque Humanrace. Après en avoir appliqué sur son visage, il donne plus de détails sur la façon de bien nettoyer.

«Je fais des mouvements circulaires et je monte toujours parce que Naomi [Campbell] me disait toujours: «Ne descends jamais».

Pharrell dit que l’exfoliation est la chose n ° 1 dans les soins de la peau

Bien que de nombreuses personnes se concentrent uniquement sur la propreté de leur peau, Pharrell sait qu’il y a plus à faire. Selon lui, exfolier et s’assurer qu’il n’y a pas de couches de peau morte est l’étape la plus importante du soin de la peau.

«Je parle toujours d’exfolier comme un fou», a déclaré Williams. «Quand ils me demandent: ‘Oh, que faites-vous?’ C’est la première chose. Il élimine les couches mortes de la peau.

Pharrell ne veut pas que les gens pensent que sa peau est naturellement incroyable

De nombreux téléspectateurs peuvent voir le tutoriel de soins de la peau de Pharrell et affirmer que le superproducteur a naturellement une peau parfaite. Mais il est déterminé à convaincre les gens du contraire, en s’assurant que sa peau a également des défauts.

«Tout le monde dit:« Oh, ta peau, ta peau, ta peau », a déclaré Williams. «Comme vous pouvez le voir, j’ai des taches de rousseur sur le visage. J’ai des taches sur mon visage. Mais ma peau elle-même est incroyable.

Pharrell comprend l’importance d’hydrater sa peau

Comme à chaque étape du processus de soin de la peau, l’hydratation est importante.

«Il est important d’hydrater parce que vous voulez emprisonner l’humidité», a déclaré Pharrell. «Vous savez, le frotter est très important, il suffit de le faire entrer.

La routine de soins de la peau de Pharrell change légèrement la nuit

La routine de soin de Williams se fait quand il se réveille le matin et quand il se couche le soir. Pour la plupart, il passe par les mêmes étapes les deux fois, mais il y a une différence subtile avec sa routine nocturne.

« Donc, ma routine matinale et ma routine nocturne sont très similaires », a déclaré Williams. «La seule différence est que j’utilise un sérum à la vitamine C.»

Pharrell utilise un SPF pour protéger sa peau

La protection de la peau était un autre point important pour Williams. Il souligne l’importance d’utiliser le SPF pour bloquer les rayons UV nocifs.

« L’apparence de votre peau est le résultat de ce que vous faites », a déclaré Williams. «Quelle est votre routine, combien de temps y consacrez-vous. L’autre chose que j’utilise dans la journée – pas autant que je suis censé le faire, c’est juste quelque chose dont ma femme me dégoûte, et c’est quelque chose dont le Dr Elena me redoute – c’est SPF . C’est comme, super important.

Pharrell ne pense pas que les soins de la peau soient féminins

Traditionnellement, il n’était pas considéré comme «masculin» pour les hommes d’investir dans l’apparence de leur peau, de leurs ongles et de leurs cheveux. Cependant, les choses sont différentes aujourd’hui, et Williams veut que les gens comprennent que les soins de la peau ne sont pas réservés aux femmes.

«Apprenez à votre fils que les soins de la peau et la santé de la peau ne sont pas spécifiques au sexe», a déclaré Williams. «C’est une chose humaine, hygiénique, attentionnée et courtoise. Vous voulez prendre soin de votre peau.