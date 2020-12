Pharrell a écrit à l’origine 1 de ses plus grandes chansons à succès pour Prince

Pharrell et son groupe The Neptunes ont écrit et produit certaines des plus grandes chansons de notre temps. Ils ont mis leur empreinte sur tout, de la chanson de Britney Spears «I’m a Slave 4 U» au single de Snoop Dogg «Drop It Like It’s Hot».

Cependant, l’un des plus grands succès de Pharrell a été écrit à l’origine pour Prince, mais le chanteur / compositeur emblématique l’a refusé.

Pharrell | David Buchan / Getty Images

C’est ainsi que Pharrell est devenu célèbre

Au début des années 90, bien avant de faire des disques, Pharrell était dans un groupe avec Hugo, Timbaland et Magoo. Ils se sont appelés entourés d’idiots. Cependant, les choses ne se sont pas déroulées pour le groupe, et ils se sont séparés avant même de faire des disques ensemble.

Plus tard, Pharrell a formé le groupe The Neptunes avec ses amis Shay Haley et Mike Etheridge. Le groupe a été découvert par Teddy Riley lors de leur émission de talents au lycée. Pharrell a écrit le couplet de Riley sur le hit de Wreckx-N-Effect en 1992 « Rump Shaker » et de là, le groupe a décollé.

La star née à Virginia Beach et son groupe ont tout produit du single de Mystikal «Shake Ya A **» (2000), du single de Jay-Z «I Just Wanna Love U (Give It 2 ​​Me)» (2000) et du single de Nelly « Chaud à Herre »(2002).

‘Frontin’ était le premier single solo de Pharrell

Écrit et produit par The Neptunes, Pharrell a insisté lorsque « Frontin ‘ » a fait ses débuts comme son premier single solo que c’était une chose unique. À l’époque, il n’était qu’un producteur qui n’avait aucun intérêt pour un acte solo. L’une des chansons les plus vendues de 2003, «Frontin ‘» a atteint la cinquième place du palmarès Billboard Hot 100.

Non seulement Pharrell avait le rappeur Jay-Z sur la piste avec lui, mais il a utilisé des influences du morceau de 1965 des Beatles «In my life» et de la basse de Stevie Wonder sur le pont. Le clip de la chanson est également devenu extrêmement remarquable, car il a présenté Lauren London, alors âgée de 18 ans, sous les projecteurs. L’acteur continuerait à jouer dans ATL, Ce Noël, et une multitude d’autres films et émissions de télévision.

Cependant, aussi populaire que soit la chanson lorsque Pharrell l’a écrite à l’origine, il avait quelqu’un d’autre en tête pour lui donner vie.

Pharrell a écrit à l’origine « Frontin » pour Prince

Comme la plupart des artistes, l’une des aspirations de Pharrell était de travailler avec le défunt prince légendaire. Bien qu’il connaissait Prince et les hommes partageaient un respect mutuel, le chanteur emblématique a rejeté Pharrell quand il lui a demandé de faire «Frontin ‘. Pharell a déclaré dans une interview avec Revolt TV,