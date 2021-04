Pfizer Pham, Moderna Mafia: les fans des vaccins anti Covid sont nés en ligne

Avec tout le discours de Vaccins contre le covid cela se fait au cours des derniers mois, il était inévitable que les opinions de beaucoup concernant les préparatifs individuels se polarisent. Ce qui était moins évident, c’est qu’ils sont nés en ligne fans de gens prêt à manifester son soutien et son soutien à un type de vaccin donné en se moquant d’un autre: c’est ce qui se passe sur TikTok et autres réseaux sociaux, où les utilisateurs ont commencé à prendre parti et à s’identifier dans des équipes telles que Pfizer Pham et la mafia moderne. Heureusement, tout se passe comme une blague, dans une sorte de manifestation d’enthousiasme collectif mêlé à une volonté de rassurer les autres sur l’efficacité et l’innocuité des vaccins.

Les supporters en ligne

TIC Tac c’est probablement le réseau social où cette tendance se répand le plus. Qui décide de prendre parti en général déclare fièrement quel est son vaccin préféré, se moquant d’autres préparations sur la base des mêmes, maigres connaissances de la médecine et de la bio-ingénierie partagées en moyenne avec tous les autres utilisateurs du Net. laisser le temps qu’ils trouvent d’un point de vue technique: dans l’un des tiktok les plus consultés, le protagoniste déclare que Pfizer est le seul vaccin pour ceux qui ont vraiment tout compris dans la vie; « Si cela vous arrivait Moderna – le clip se termine – je ne sais pas quoi vous dire ». D’autres ciblent les vaccins Johnson & Johnson comme «le vaccin à rabais» en raison d’un paramètre qui n’est pas entièrement compris comme l’efficacité. En haut Twitter les arguments couvrent d’autres thèmes, de l’esthétique (avec des commentaires sur la mise en page graphique de l’étiquette dans les flacons) à associations libres d’idées sur les marques liées au fabricant des doses.

Le but des fans

Même si les contrastes sont basés sur l’hypothèse qu’une préparation est meilleure que l’autre – c’est le noyau fondateur de chaque fan – tous les participants publient leurs opinions de manière plaisante et ont tendance à s’accorder sur une chose: le meilleur vaccin en réalité est simplement ce que vous pouvez obtenir en premier, conformément aux calendriers de vaccination de chaque pays. Les vidéos et posts publiés sur le sujet sont simplement ceux de personnes heureux d’avoir leur solution – sans pouvoir le choisir. Interrogés par NBC, de nombreux participants à la tendance l’admettent franchement: pour certains, c’est un moyen de convaincre les amis et la famille que les vaccins sont sûrs; pour d’autres, c’est la libération d’une frustration qui dure depuis des mois et la manifestation d’une attente pour ce qui arrivera dans la période à venir.

Le fait que la tendance s’installe également sur un réseau social fréquenté par les jeunes et les très jeunes ne devrait pas être surprenant: aux États-Unis, les vaccinations progressent à un rythme plus rapide que dans les pays européens même dans les tranches d’âge inférieures; une personne sur dix parmi ceux qui ont déjà reçu une ou deux doses de la préparation de 18 à 29 ans.

