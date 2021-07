Pfizer demandera l’autorisation de la FDA pour la 3e dose de vaccin COVID-19

Pfizer est sur le point de demander aux États-Unis l’autorisation d’une troisième dose de son vaccin COVID-19, affirmant jeudi qu’une autre injection dans les 12 mois pourrait considérablement renforcer l’immunité et peut-être aider à éloigner le dernier mutant inquiétant du coronavirus.

Des recherches menées dans plusieurs pays montrent que le vaccin Pfizer et d’autres vaccins COVID-19 largement utilisés offrent une forte protection contre la variante delta hautement contagieuse, qui se propage rapidement dans le monde et représente désormais la plupart des nouvelles infections aux États-Unis.

Deux doses de la plupart des vaccins sont essentielles pour développer des niveaux élevés d’anticorps anti-virus contre toutes les versions du coronavirus, pas seulement la variante delta – et la plupart des pays du monde sont toujours désespérés d’obtenir ces doses protectrices initiales alors que la pandémie continue de faire rage.

Mais les anticorps diminuent naturellement avec le temps, donc des études sont également en cours pour dire si et quand des rappels pourraient être nécessaires.

Jeudi, le Dr Mikael Dolsten de Pfizer a déclaré à l’Associated Press que les premières données de l’étude de rappel de la société suggèrent que les niveaux d’anticorps des personnes sont cinq à dix fois plus élevés après une troisième dose, par rapport à leur deuxième dose des mois plus tôt.

En août, Pfizer envisage de demander à la Food and Drug Administration l’autorisation d’urgence d’une troisième dose, a-t-il déclaré.

Pourquoi est-ce important pour combattre la variante delta ?

Dolsten a souligné les données de la Grande-Bretagne et d’Israël montrant que le vaccin Pfizer « neutralise très bien la variante delta ». L’hypothèse, a-t-il dit, est que lorsque les anticorps tombent suffisamment bas, le virus delta pourrait éventuellement provoquer une infection bénigne avant que le système immunitaire ne revienne.

Mais l’autorisation de la FDA ne serait qu’une première étape – cela ne signifierait pas automatiquement que les Américains se verraient offrir des rappels, a averti le Dr William Schaffner, expert en vaccins au Vanderbilt University Medical Center. Les autorités de santé publique devraient décider si elles sont vraiment nécessaires, d’autant plus que des millions de personnes n’ont aucune protection.

« Les vaccins ont été conçus pour nous garder hors de l’hôpital » et continuent de le faire malgré la variante delta plus contagieuse, a-t-il déclaré. Donner une autre dose serait « un énorme effort alors que nous nous efforçons actuellement de faire en sorte que les gens reçoivent la première dose ».

Actuellement, seulement environ 48% de la population américaine est entièrement vaccinée – et certaines parties du pays ont des taux de vaccination bien inférieurs, des endroits où la variante delta est en plein essor. Jeudi, le Dr Rochelle Walensky, directrice des Centers for Disease Control and Prevention, a déclaré que cela conduisait à «deux vérités» – des pans fortement immunisés de l’Amérique reviennent à la normale tandis que les hospitalisations augmentent dans d’autres endroits.

« Cette augmentation rapide est troublante », a-t-elle déclaré: il y a quelques semaines, la variante delta représentait un peu plus d’un quart des nouveaux cas aux États-Unis, mais elle représente maintenant un peu plus de 50% – et dans certains endroits, comme certaines parties du Midwest , jusqu’à 80 %.

Jeudi également, des chercheurs de l’Institut Pasteur de France ont rapporté de nouvelles preuves qu’une vaccination complète est essentielle.

Lors de tests de laboratoire, le sang de plusieurs dizaines de personnes ayant reçu leur première dose des vaccins Pfizer ou AstraZeneca « a à peine inhibé » la variante delta, a rapporté l’équipe dans la revue Nature. Mais des semaines après avoir reçu leur deuxième dose, presque tous avaient ce que les chercheurs considéraient comme un renforcement immunitaire suffisamment puissant pour neutraliser la variante delta – même s’il était un peu moins puissant que contre les versions antérieures du virus.

Les chercheurs français ont également testé des personnes non vaccinées qui avaient survécu à une crise de coronavirus et ont découvert que leurs anticorps étaient quatre fois moins puissants contre le nouveau mutant. Mais une seule dose de vaccin a considérablement augmenté leurs niveaux d’anticorps – déclenchant une protection croisée contre la variante delta et deux autres mutants, a révélé l’étude. Cela soutient les recommandations de santé publique selon lesquelles les survivants de COVID-19 se font vacciner plutôt que de compter sur l’immunité naturelle.

Les expériences en laboratoire ajoutent aux données du monde réel que les mutations de la variante delta n’échappent pas aux vaccins les plus largement utilisés dans les pays occidentaux, mais soulignent qu’il est crucial de faire vacciner une plus grande partie du monde avant que le virus n’évolue encore plus.

Des chercheurs britanniques ont découvert que deux doses du vaccin Pfizer, par exemple, protègent à 96 % contre l’hospitalisation avec la variante delta et sont efficaces à 88 % contre l’infection symptomatique. Cette découverte a été reprise le week-end dernier par des chercheurs canadiens, tandis qu’un rapport d’Israël suggérait que la protection contre une infection delta légère pourrait avoir baissé, à 64%.

La question de savoir si les personnes entièrement vaccinées doivent encore porter des masques dans les endroits où la variante delta augmente est une question croissante. Aux États-Unis, le CDC maintient que les personnes entièrement vaccinées n’ont pas besoin de le faire. Même avant l’arrivée de la variante delta, les vaccins n’étaient pas parfaits, mais les meilleures preuves suggèrent que si les personnes vaccinées contractent néanmoins le coronavirus, elles auront des cas beaucoup plus bénins.

« Permettez-moi de souligner que si vous avez été vacciné, vous bénéficiez d’un degré de protection très élevé », a déclaré jeudi le Dr Anthony Fauci, le plus grand expert en maladies infectieuses du gouvernement américain.

Aux États-Unis, les taux de cas augmentent depuis des semaines et le taux d’hospitalisations a commencé à augmenter, augmentant de 7% par rapport à la moyenne des sept jours précédents, a déclaré Walensky aux journalistes jeudi. Cependant, les décès restent en moyenne en baisse, ce qui, selon certains experts, est au moins en partie dû aux taux de vaccination élevés chez les personnes de 65 ans et plus – qui sont parmi les plus susceptibles de contracter une maladie grave.