Pfizer-BioNtech soumet des données aux autorités sanitaires pour l’approbation du troisième vaccin COVID-19

Chemoform Solution désinfectante Chemosan Desinfekt - mains & surfaces - 1L

Chemosan Desinfekt - Solution Désinfectante Covid-19 "notre Groupe A Mis Au Point Un Nouveau Produit Fabriqué En Allemagne Pour Répondre Aux Besoins De Désinfection En Cette Période De Crise Sanitaire. Nous Avons Utilisé Notre Savoir-faire Et Nos Capacités De Production En Désinfection De Piscine Pour Essayer D’enrayer Cette Pandémie De Covid-19." Le « Chemosan Desinfekt » Est Une Nouvelle Solution De Désinfection Des Surfaces Et Des Mains Prête À L'emploi (sans Dilution) : Double Efficacité Grâce À La Présence De 2 Agents Actifs Validés Par L'ecdc (centre Européen De Prévention Et De Contrôle Des Maladies) Pour L'inactivation Des Virus Sars-cov-2 (de La Famille Des Coronavirus) À L'origine De La Maladie Du Covid-19. Produit Non Dangereux (sans Pictogrammes) Et Non Agressif Pour Les Supports Et Les Personnes. Agréé Triple Emploi (tp1, Tp2 Et Tp11) : Évite La Propagation Des Virus En Décontaminant Les Mains, Les Surfaces Ménagères Et Industrielles. Produit Formulé À La Juste Dose : Par De Surutilisation Ou De Manipulation De Produit Concentré, Pas De Répercussions Environnementales. Embout Goutte À Goutte Pour Un Dosage Optimal. Bouchon Avec Sécurité Enfant. Produit Complet Qui Contient Des Tensioactifs, Séquestrant Et Agents Complexant Facilitant L’utilisation Tout En Améliorant L’efficacité, Détruit Les Parties Organiques, Limite La Création De Thm. Longue Conservation 9 Mois. Produit Non Agressif, Peut Être Utilisé Sur Toutes Surfaces : Poignées De Porte, Rampes D’escalier, Comptoirs De Vente, Terminaux Cb, Toilettes, Tables, Machines À Café, Smartphones, Imprimantes, … Sont Autant De Surfaces À Désinfecter. Excellente Alternative Aux Gels Hydroalcooliques Et Solutions À Base D'éthanol. L’utilisation Des Autres Produits Ne Couvrent Pas Tous Ces Champs D’application, Sauf S’ils Sont Transformés, Dilués Ou Reformulés Par Des Professionnels. Informations Complementaires : La Fiche De Données De Sécurité (fds) Montrant Que Le Produit Est Non Dangereux, Pas D’adr Au Transport, Pas D’icpe Au Stockage : Les Directives Du Centre Européen De Prévention Et De Contrôle Des Maladies (ecdc) Pour L’inactivation Du Sars-cov-2 À Base Notamment D’hypochlorite De Sodium : L’étiquette De Ce Nouveau Désinfectant Pour Les Surfaces Et Les Mains Prêt À L‘emploi Pour L‘inactivation Des Coronavirus (sars-cov-2) Selon Les Directives De L’ecdc : - Chemoform - Solution Désinfectante Chemosan Desinfekt - Mains & Surfaces - 1l