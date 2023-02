Peyton Reed discute de la technologie Mandalorian et Volume

Peyton Roseau réalisation de deux épisodes de Le Mandalorien n’était pas vraiment prévu. Reed a réalisé le deuxième épisode et la finale de Le Mandalorien Saison 2. Il n’était censé réaliser que le deuxième épisode de Le Mandalorien 2 mais quand il a appris les détails de la finale, il a accepté le projet avec joie. Reed a discuté Le Mandalorien et technologie de volume avec Collider.





Le réalisateur a détaillé comment il est venu à bord pour diriger deux épisodes de la série. Il a dit : « J’étais descendu pour visiter [Jon] Favreau sur le tournage de la saison 1 de Mandalorian car tout le monde parlait de la technologie du volume. J’aime Star Wars et j’aime Favreau, alors quand la saison 2 est arrivée, Jon a appelé et a dit: « Voulez-vous venir et faire un épisode? » J’étais comme, « Ouais, absolument. » C’était le deuxième épisode de la saison 2 pour lequel j’avais initialement signé, et Jon avait écrit un scénario approximatif, puis j’ai étoffé le scénario et nous y avons travaillé ensemble.

Heureusement, il avait encore du temps pour s’attaquer au dernier épisode, alors il a saisi l’occasion de le réaliser quand Favreau lui en a parlé. Il a partagé: «Alors c’était le premier que nous avons tourné pour la saison 2. Ce n’était pas le premier épisode diffusé, mais c’était le deuxième épisode. C’était le premier que nous avons tourné et ils étaient excités à ce sujet, et ils avaient cette finale à venir, dont tout ce qu’il a dit était: « Il va y avoir une sorte de grand swing dans la finale. » J’étais comme, « Qu’est-ce que tu fais? »

Il a poursuivi: « Et il a dit que ça allait être un épisode très émouvant, puis il m’a expliqué de quoi il s’agissait, et j’ai lu le script, et je me suis dit: » Absolument, je fais ça. Nous avons déjà commencé à travailler sur le scénario et à formuler Quantumania, mais c’était encore tôt et nous avions le temps, et je me disais: « Je ne peux pas laisser passer cette chance. »





Technologie de volume dans Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Quand Peyton Reed a réalisé Le Mandalorien épisodes, il a commencé à travailler avec la technologie du volume. Reed a admis qu’il en était impressionné mais ne savait pas s’ils pouvaient l’utiliser sur Ant-Man et la Guêpe : Quantumania. Il a déclaré: «Je voulais voir comment cela fonctionnait et comment cela pouvait être appliqué. Donc, je n’ai pas nécessairement pensé spécifiquement, mais c’était définitivement dans mon esprit : « Nous allons faire Quantumania et nous devons rendre le royaume quantique de manière vivante. Il y avait des choses que je voulais faire, mais je n’étais pas sûr que la technologie de volume soit prête pour ça.

En fin de compte, le réalisateur a fini par utiliser la technologie du volume pour Ant-Man et la Guêpe : Quantumania puisqu’il est devenu pratique. Il a poursuivi: « C’était donc certainement l’un des outils que nous avons utilisés dans notre boîte à outils, et les acteurs l’adorent parce qu’ils peuvent voir une version de ce qu’ils sont [going to] voir dans le film. L’éclairage interactif est évidemment génial, mais c’est génial, les acteurs adorent ça. Ce n’est pas toujours le bon outil, mais je l’ai aimé parce que nous voulions créer toutes ces différentes parties du royaume quantique qui devaient avoir une apparence et une sensation différentes. C’était donc cool d’avoir certains qui l’étaient et d’autres qui ne l’étaient pas.