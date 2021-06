Peyton Manning parle du neveu du phénomène du football, Arch: « C’est un bon enfant »

Il y a un autre quart-arrière vedette de la famille Manning.

Peyton Manning sait que les distinctions et l’attention ne feront que croître pour son neveu Arch, qui est considéré comme le quart-arrière du lycée le mieux classé de la promotion 2023, mais il espère qu’Arch appréciera la balade pour le moment.

« C’est un bon garçon, il adore le football », a déclaré Manning AUJOURD’HUI mercredi. « Il n’est qu’un étudiant en deuxième année au lycée, donc les attentes ont commencé très tôt pour lui. Mais il a un bon tempérament, une bonne attitude.

« J’espère qu’il s’amusera ces deux prochaines années à jouer au ballon au lycée. L’université viendra à un moment donné, mais en tant que son oncle, je veux juste qu’il passe un bon moment au lycée en ce moment. »

Le talent d’Arch était pleinement visible dans une vidéo qui est devenue virale plus tôt ce mois-ci lorsqu’il a été vu en train de lancer une bombe parfaite de 45 mètres sur un récepteur après avoir retourné la balle dans ses mains et l’avoir simulée lors d’une visite à l’Université de Clemson.

« Je lui ai appris ça », a plaisanté son oncle Eli Manning. Twitter.

Arch est le fils de Cooper Manning, 47 ans, le frère aîné des grands de la NFL Peyton et Eli Manning. Cooper était un receveur vedette dans sa jeunesse, mais a dû quitter le football à l’université après avoir reçu un diagnostic de sténose vertébrale, un rétrécissement de la colonne vertébrale qui peut exercer une pression sur les nerfs, selon la Mayo Clinic.

Cooper, Eli et Peyton ont tous joué à l’école Isidore Newman de la Nouvelle-Orléans, où Arch est désormais le quart-arrière partant. Cooper a obtenu une bourse à l’Université du Mississippi, où son père, l’ancien quart-arrière des Saints de la Nouvelle-Orléans Archie Manning, est une légende, et où Eli était également une superstar.

Arch est maintenant recruté par tous les programmes universitaires de renom sous le soleil, du champion national en titre de l’Alabama à la centrale pérenne de Clemson en passant par la Géorgie, Notre Dame, LSU et le Texas.

« C’est excitant pour mon frère Cooper et sa famille », a déclaré Peyton. « Cooper était un excellent receveur au lycée, l’un des meilleurs receveurs que j’aie jamais eu. Lui et moi avons joué ensemble un an au lycée, ce fut une année amusante.

« Il est allé à Ole Miss grâce à une bourse, a eu une blessure au cou, n’a jamais pu jouer au football universitaire, donc c’est en quelque sorte la boucle pour lui de recruter son fils Arch. »

Cooper se joint également à Peyton pour animer « Capital One College Bowl », une reprise du quiz classique « College Bowl » qui sera présenté en première le 22 juin sur NBC. L’émission présente des étudiants en compétition dans un concours de trivia pour l’argent des bourses d’études entre les frères Manning échangeant des barbes les uns avec les autres.

« Cooper a un grand esprit vif », a déclaré Peyton. « C’est le frère aîné de la famille – il a la peau épaisse, il aime bien le servir, mais il peut aussi le supporter. Mais lui et moi avons toujours eu une relation amusante. Nous avions en quelque sorte un accord au début de notre vie que je le ferais aidez-le à être un peu plus sérieux et il m’aiderait à m’éclairer un peu, donc ça a été un bon partenariat. »

Manning a étudié les enregistrements des plus grands pour se préparer, tout comme il l’a fait lorsqu’il était quart-arrière superstar pour les Colts d’Indianapolis et les Broncos de Denver.

« Je ne pense pas être un très bon animateur de jeu télévisé », a-t-il déclaré. « J’ai étudié des films de Richard Dawson, Pat Sajak, certains des grands animateurs. Cela ne m’a pas vraiment beaucoup aidé, alors j’étais là-bas en faisant de mon mieux. »