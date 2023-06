Peyton List reviendra pour la saison 2 de School Spirits sur Paramount +

Liste Peyton fera un autre plongeon éthéré dans les couloirs de Split River High. Paramount+ a renouvelé la série surnaturelle Esprits d’école pour une deuxième saison. Peyton List reprendra son rôle de Maddie, la protagoniste fougueuse (jeu de mots) selon Collider.







Le renouvellement intervient alors que le service de streaming cherche à garder son emprise sur le public des jeunes adultes (YA) – et qui de mieux pour attirer les masses que les fantômes des lycéens aux affaires inachevées ?

Dans Esprits d’école, on nous présente Maddie, une adolescente qui se retrouve à hanter son école post mortem. Cependant, l’au-delà n’est pas aussi solitaire qu’on pourrait le supposer. Maddie découvre qu’elle n’est pas le seul fantôme à errer dans les couloirs de Split River High. Une poignée de ses pairs, qui ont également connu des fins prématurées, partagent son existence spectrale.

Mais ce qui distingue Maddie, c’est sa capacité unique à communiquer avec les vivants. Maddie utilise cet avantage et avec un groupe de copains fantomatiques alors qu’elle se lance dans une mission pour découvrir le mystère de sa propre disparition.

La première saison de l’émission a laissé les téléspectateurs bouche bée après avoir démêlé sa tournure. Il s’avère que Maddie est bien vivante. Cependant, ce n’est pas elle qui contrôle son corps. Son corps est sous la possession d’une autre entité, Janet. Les téléspectateurs apprendront plus tard les circonstances entourant la mort de Janet et son incapacité à traverser, alors que la première saison touchait à sa fin. Il y avait aussi l’énigmatique M. Martin, qui a révélé qu’il était mort dans un incendie. Ses motivations restent entourées de mystère, laissant un crochet intrigant pour la saison 2.

School Spirits est de retour par des acteurs phénoménaux et des génies créatifs

Esprits d’école est l’idée originale des frères et sœurs Megan et Nate Trinrud. La série est une adaptation de leur roman graphique qui sortira bientôt et qui sortira le 14 novembre. Les rênes de la réalisation de l’émission ont été tenues par Max Winkler, Oran Zegman, Brian Dannelly et Hannah Macpherson, tandis que les producteurs exécutifs incluent Winkler, Don Dunn et Joyce Sawa. Oliver Goldstick, connu pour son travail sur Bridgerton et Pretty Little Liarssert de producteur exécutif et de showrunner.

Le casting est en outre renforcé par des talents tels que Kristian Flores, Milo Manheim, Kiara Pichardo, Sarah Yarkin, Spencer MacPherson, Nick Pugliese, Rainbow Wedell et Alison Thornton.

La décision de renouveler la série était une évidence pour Paramount +. Shauna Phelan, vice-présidente exécutive et co-directrice de Nickelodeon et Awesomeness Live-Action, a expliqué comment la réponse positive du public et l’enthousiasme palpable entourant la série ont rendu la décision facile. Les créateurs et le service de streaming sont ravis de s’aventurer dans la deuxième saison de l’émission, qui promet une expansion créative.

Esprits d’école est prêt à hanter nos écrans pour une autre saison, et les fans sont là pour ça. Alors que Maddie et ses camarades fantomatiques naviguent dans les eaux troubles de l’au-delà, nous sommes attachés à des montagnes russes surnaturelles qui promettent des sensations fortes, des frissons et des déversements.