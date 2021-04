PewDiePie est désormais troisième sur YouTube en nombre d’abonnés: une chaîne pour enfants l’a surpassée

Le célèbre youtuber PewDiePie a perdu une autre place dans le classement des chaînes les plus suivies au monde sur la plateforme de partage de vidéos. Après avoir dû céder la place au label indien T-Series, l’idole suédoise de trente et un ans d’une demi-génération d’internautes a été dépassée par le nombre d’abonnés par une autre chaîne qui contient l’oeuvre d’une communauté. derrière: c’est Cocomelon, une marque anglo-américaine de vidéos pour enfants spécialisée dans comptines en musique. À l’exception des chaînes YouTube officielles de films et de musique, Cocomelon a en ces heures conquis la deuxième place du classement des chaînes les plus suivies sur YouTube, grâce à 110 millions d’abonnés contre 109 totalisé par PewDiePie.

Qu’est-ce que Cocomelon, la chaîne YouTube qui a surpassé PewDiePie

Pour ceux qui n’ont pas d’enfants, le nom de Cocomelon ne vous paraîtra probablement pas particulièrement familier. La chaîne est en effet active dans le domaine de contenu pour enfants, et produit en particulier des clips d’animation réalisés avec la technique de la modélisation 3D et basés sur le genre des comptines à la musique – les soi-disant comptines. Ce type de vidéo jouit depuis des années d’une popularité monstrueuse et toujours croissante, précisément parce que les téléspectateurs auxquels elles sont destinées sont nombreux et particulièrement gourmands en contenus.

Le Cocomelon héberge des comptines simples ou des chansons pour enfants un peu plus complexes, allant des thèmes les plus disparates: ils vont des vrais classiques de la comptine populaire comme le Baa baa black ship à des sujets plus complexes tels que l’origine et l’utilité du compost. Le protagoniste des vidéos est toujours la même galaxie de personnages, dans lequel les enfants s’identifient eux-mêmes et leurs familles. Toutes les vidéos sont sous-titrées avec un mode de présentation de texte au karaoké ce qui peut encourager les enfants à lire leurs premiers mots ou au moins à suivre le rythme des chansons.

Dépassement sur PewDiePie

Le contenu est présenté En anglais, une langue internationale qui a sans aucun doute aidé la chaîne à toucher une large audience (d’autres chaînes sont proposées en portugais, espagnol et allemand, mais ne contribuent pas au nombre d’abonnés de la principale). Le dépassement sur la chaîne PewDiePie en nombre d’utilisateurs se heurte également à une autre donnée qu’il ne faut pas sous-estimer: le nombre collectif de vues du contenu de la chaîne Cocomelon il est désormais proche de 100 milliards contre moins de 1 000 vidéos téléchargées, alors que les clips de PewDiePie n’ont été visionnés au total «que» 27 milliards de fois alors qu’ils étaient plus de 4 000.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂