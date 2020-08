Peut-on bientôt être utilisé sur plusieurs appareils en même temps?

Les utilisateurs de WhatsApp pourraient bientôt être en mesure d’utiliser le messager populaire sur plusieurs appareils en même temps. La nouvelle version bêta de WhatsApp indique que le service fonctionne sur un système multi-périphérique correspondant.

MacRumors a écrit ceci en référence à un message de WABetaInfo. En conséquence, la nouvelle version bêta de WhatsApp contient des informations selon lesquelles les développeurs travaillent sur une solution permettant une utilisation simultanée du service sur plusieurs appareils. On parle de jusqu’à quatre appareils, cela devrait également fonctionner sur les Mac.

Cette capture d’écran montre la nouvelle fonction que WhatsApp teste actuellement.

Aspect de sécurité encore flou

WhatsApp pourrait envoyer un code à l’utilisateur pour vérification sur d’autres appareils, bien que l’on ne sache pas exactement comment cela fonctionnerait en termes de sécurité. Après tout, WhatsApp a besoin d’un numéro de téléphone valide pour fonctionner sur votre smartphone. Vous pouvez également l’utiliser pour vous connecter à WhatsApp Web sur un ordinateur, mais utiliser le même numéro sur d’autres téléphones mobiles – sans transférer le compte – n’est pas possible.

La publication de la fonctionnalité est toujours ouverte

Si vous pensez que les captures d’écran actuelles, WhatsApp pourrait fonctionner sur d’autres appareils via la même interface utilisateur que lors de la connexion via WhatsApp Web dans le navigateur. Cependant, la fonctionnalité ne peut pas être vue, car la fonction est toujours masquée dans la version bêta. Il reste à voir si et quand l’utilisation simultanée de WhatsApp sera réellement intégrée sur plusieurs appareils. Jusque-là, plusieurs semaines, voire plusieurs mois peuvent s’installer dans le pays.