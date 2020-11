«  Peut-être qu’il devra commencer à utiliser son initiale du milieu  »

L’acteur Michael B.Jordan n’a pas été nommé d’après l’ancien basketteur professionnel Michael Jordan. Mais cela ne signifie pas qu’il n’a pas fait face aux répercussions en raison de leur surnom commun. Ainsi, quand il a remporté un nouveau titre en novembre 2020, l’acteur a remporté la victoire avec grâce, même si un peu effrontément.

Michael B.Jordan est un acteur connu pour ‘Black Panther’

Michael B.Jordan assiste à la première européenne de ‘Black Panther’ le 8 février 2018, à Londres, en Angleterre. | Samir Hussein / WireImage

CONNEXES: Michael B.Jordan, la star de « Black Panther », s’est sentie « un peu déprimée » après le tournage

Michael B. a commencé à agir comme un enfant. Il a joué dans la première saison de HBO Le fil. Il a ensuite passé quelques années sur Tous mes enfants. L’acteur a ensuite été jeté dans la série dramatique sportive à succès Les lumières du vendredi soir, où il a dépeint Vince Howard pendant deux saisons. Après un arc sur La parentalité, il a fait sa transition vers le grand écran.

Le rôle principal de Michael B. dans le film est venu avec 2013 Gare de Fruitvale. Il a suivi cela avec des films Marvel consécutifs, avec le rôle de Johnny Storm en 2015. Les quatre Fantastiques et comme Killmonger dans Panthère noire. D’autres projets notables récents incluent le Credo des films, Juste de la miséricorde, et la série de super-héros Netflix Élever Dion, qu’il a également produit.

Il partage un nom avec le basketteur à la retraite, Michael Jordan

Michael Jordan assiste à une conférence de presse le 24 janvier 2020 à Paris, France. | Aurélien Meunier / Getty Images

Le nom de scène de Michael B. vient avec l’ajout de son initiale du deuxième prénom, qui remplace son deuxième prénom, Bakari. Alors que de nombreux acteurs doivent prendre des noms de scène parce qu’un autre acteur est inscrit dans la Screen Actors Guild sous leur nom de naissance, Michael B. a ajouté l’initiale en raison du très célèbre athlète avec lequel il partage son nom.

Il était «taquiné» en matière de sport à cause de son nom. «Je ne pourrais pas être le gars avec le nom et ne pas être bon dans ce domaine», a déclaré Michael B. à Men’s Health. Il n’a pas non plus rencontré le propriétaire de l’équipe des Charlotte Hornets. «Je n’ai jamais rencontré Michael Jordan. Je ne veux jamais le rencontrer officiellement jusqu’à ce que je sois à un point où il sait qui je suis et je sais qui il est », a-t-il expliqué.

Michael B.Jordan a été nommé l’homme le plus sexy du monde en 2020

Chaque année, People Magazine publie son numéro de Sexiest Man Alive. Les anciens lauréats sont Brad Pitt, The Rock et John Legend. Alors qu’un homme prend la couverture (et le titre convoité), d’autres sont également honorés – beaucoup d’entre eux sont des acteurs, mais aussi d’autres personnalités publiques notables.

«C’était une sensation cool», a déclaré Michael B. à la publication après avoir reçu le titre. «C’est un bon club auquel faire partie.» Il a dit que des amis avaient plaisanté, «c’est la seule chose que vous n’obtiendrez probablement pas», alors il était heureux de prouver que c’était faux. «Je pense que ma mère est probablement la plus excitée», a poursuivi l’acteur, des réactions des membres de sa famille.

L’acteur et l’ancien athlète ont tous deux fait le magazine

« Alors maintenant, vous êtes le plus sexy », a déclaré l’hôte titulaire sur Jimmy Kimmel en direct. « Et c’est tout. Personne ne va le contester. Kimmel a noté qu’il avait reçu une place sur la liste la plus sexy de tous les âges, ce qui donne le titre à une personne pour chaque âge. Il a ensuite précisé qui a reçu le titre pour un homme de 57 ans: Michael Jordan.

« Mais je pense que le look est peut-être encore plus gratifiant pour vous – Michael Jordan est une toute petite personne sexy, et vous êtes la grande personne sexy! » «Je vais remporter cette victoire», a ri Michael B. «Je ne vais pas en avoir trop sur MJ, alors je vais prendre celui-là.» Kimmel a ajouté: « Peut-être qu’il commencera à utiliser son initiale du milieu. »