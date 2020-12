Peut-être que vous dépensez beaucoup et ne savez même pas pourquoi

Avez-vous remarqué que de nombreuses personnes sont travailleuses, intelligentes et vraiment engagées, mais échouent souvent à atteindre la prospérité financière? Si vous vous êtes identifié à cette situation, cela pourrait signifier que vous êtes victime d’un processus appelé auto-sabotage et, pire encore, sans que vous vous en rendiez compte.

Le processus d’auto-sabotage se déroule à un niveau très subtil, car il est lié aux stratégies que nous avons utilisées ou apprises par l’observation dans le passé et que nous répétons aujourd’hui sans réfléchir, automatiquement.

Par exemple, vous ne pensez pas à vous brosser les dents. Cependant, à un certain moment de sa vie, cet acte était effectivement conscient. Il fallait savoir si cela commencerait à gauche ou à droite. Au fil du temps, cela est devenu automatique. À tel point que vous n’avez même pas à y penser.

C’est la même chose qui arrive à ceux qui se sabotent financièrement. Cette personne a des comportements auxquels elle ne pense pas et qui finit par saboter sa vie sans qu’elle s’en rende compte. Ce sont vos habitudes inconscientes qui vous font mal.

Pour que vous sachiez si vous êtes victime ou non de ces habitudes, voici 5 symptômes de ceux qui sabotent leurs finances et ne s’en rendent pas compte. Voyez si vous faites ces erreurs:

1) Ne pas enregistrer

La personne qui se sabote financièrement ne pratique pas l’habitude d’épargner. Quand elle reçoit, elle paie les factures, elle paie le supermarché, le collège et le magasin où elle achète des vêtements, mais elle ne se paie pas. Lorsque nous épargnons, nous séparons la valeur de notre investissement, c’est-à-dire notre propre paiement. Vous pouvez commencer par économiser 10% de votre salaire ou tout ce que vous gagnez. Si vous ne pouvez pas, commencez par 5%. L’important est de créer une habitude d’épargne. Cette habitude puissante vous rendra toujours disponible pour l’investissement.

2) Utilisez l’argent comme valve d’échappement

Beaucoup de gens, lorsqu’ils sont tristes ou anxieux, cherchent à récompenser cela par des achats et des acquisitions. Cependant, ce comportement remplace en fait quelque chose qui doit guérir en lui-même. L’argent sert à acquérir des choses dans le monde objectif et ne fournit pas les besoins émotionnels que la personne porte en lui. Si vous êtes une personne qui va au centre commercial chaque fois que vous êtes triste, commencez à remplacer cette habitude en essayant de découvrir ce qui vous rend vraiment triste et comment vous pouvez gérer cette situation. Et, si vous êtes toujours triste, recherchez un programme qui vous apporte plus de qualité de vie, comme faire de l’exercice ou voir de vieux amis. Je vous garantis que c’est plus amusant qu’un voyage au centre commercial.

3) Croyez en avoir assez d’argent

Beaucoup de gens croient qu’ils ont besoin de suffisamment d’argent. Cependant, cette croyance finit par saboter votre vie financière. Quand nous pensons que nous devons en avoir assez, nous n’autorisons pas l’argent et cela finit par devenir un problème. Comment pouvons-nous tirer parti de nos vies s’il ne reste jamais d’argent? Il est important pour nous de changer nos croyances et de laisser l’argent rester dans nos vies. Commencez par créer des affirmations en ce sens, comme la phrase: «L’argent est abondant dans ma vie». En faisant cette pratique combinée à l’acte d’épargner, vous verrez que l’argent viendra de plus en plus rapidement.

4) Ne budgétisez pas tout ce que vous dépensez

Imaginez ne pas savoir combien vous dépensez au cours du mois? C’est un excellent comportement d’auto-sabotage, car la personne ne sait jamais combien elle a de disponible pour d’autres entreprises. De plus, il se sabote lorsqu’il n’est pas planifié. Beaucoup planifient la fête du week-end, mais ne planifient pas leur propre vie. Le conseil ici est de s’asseoir avec tous les membres de la famille et de revoir tout ce qu’ils dépensent, même le café. Cela vous donnera plus de contrôle sur vos finances et vous saurez combien vous dépensez inutilement.

5) Ne pas comprendre l’importance de l’argent

C’est le grand dilemme pour de nombreuses personnes car elles ne comprennent pas la véritable importance de l’argent. Pour expliquer, faisons une analogie. L’argent est comme l’oxygène. Vous ne vivez pas sans oxygène; s’il manque, vous mourez. Mais vous ne vivez pas avec l’objectif d’avoir de plus en plus d’oxygène. Ce n’est pas une fin, mais un moyen pour atteindre la fin. L’argent aussi. Il sert de moyen pour atteindre un objectif. Comprendre cela vous fait comprendre l’importance réelle de l’argent dans votre vie.