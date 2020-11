Peut-être que toutes les applications n’ont pas besoin d’avoir des histoires comme Instagram

Vous vous souvenez de Snapchat? Quel temps. Eh bien, Snapchat a été un pionnier dans cette histoire. De plus, c’était la grâce de Snapchat de télécharger une photo ou une vidéo 24 heures sur 24 Au revoir poisson, ce que nous disons dans mon pays. Un tel succès a été celui de Snapchat que Facebook n’a pas hésité à … s’en inspirer pour les stories Instagram, qui ont ensuite atteint Facebook, qui ont ensuite été étendues à WhatsApp et qui ont atteint ce mois-ci Twitter.

Et peut-être, je dis, toutes les applications n’ont pas besoin d’avoir des histoires. En d’autres termes, je vis dans la peur d’aller chercher un yaourt dans le réfrigérateur et que sur l’écran de température j’aurai des histoires de mes amis. Ou pire, une histoire de mes amis partageant la photo qu’ils viennent de télécharger sur leur profil pour que leurs followers puissent « l’aimer », quel instagrammer, ou dans ce cas, « réfrigérateur ». Il est vrai qu’il existe des applications qui se prêtent à ce format, comme Instagram ou Facebook, mais à ce rythme même LinkedIn va avoir une histoire … attendez une seconde … enfin, tard.

La fièvre des histoires

Cet Instagram a ajouté les histoires avait du sens. À la fin, c’est toujours un réseau social de photographie, ou du moins c’était à une époque plus simple où le plus chic était de télécharger des photos avec effet longe. L’image était la reine d’Instagram, mais les algorithmes sont arrivés, les photos ont cessé de s’afficher dans l’ordre chronologique et il a presque cessé de faire sens de compter nos mouvements sur les photos du alimentation, qui y restent également pour toujours. Solution? Histoires.

Bien pensé, Instagram. Si il alimentation n’a plus de caractère chronologique, nous allons créer un système qui permet à l’utilisateur partagez vos affaires rapidement, facilement et pendant une courte période. Il n’est pas nécessaire que l’utilisateur prenne la plus belle photo du monde comme on suppose qu’il le fait pour le flux, mais plutôt il sort son mobile, prend un selfie ou enregistre une vidéo racontant quelque chose et la télécharge. Très bien, cela a du sens.

C’est plus, a du sens même sur Facebook, parce que les parents, les oncles et les autres membres de la famille ont également le droit de savoir ce que font les enfants. De plus, pour que les enfants n’aient même pas à entrer sur Facebook, les stories Instagram disposent d’un système qui repartage automatiquement la publication dans Facebook Stories si nous le souhaitons. Fabuleux, après tout, Facebook est quelque chose de plus personnel (ou c’est l’idée) et c’est cool de partager votre vie avec vos amis et votre famille.

WhatsApp, cependant, a déjà commencé à frôler l’absurde. WhatsApp n’est pas un réseau social (bien qu’il existe des macrogroupes de personnes ayant des intérêts similaires qui n’ont pas besoin de se connaître), mais c’est une application de messagerie où nous sommes censés parler à nos contacts dans l’annuaire téléphonique. Le problème est que parmi nos contacts à l’ordre du jour se trouvent « Juan plombier », « María voisine sixième », cette partenaire de padel avec laquelle vous n’avez pas parlé depuis que vous avez quitté la pagaie il y a six ans, « Lucia compi class » et d’autres personnes dont les déménagements Peut-être, et je veux dire seulement les meilleurs, vous ne vous souciez pas tellement d’eux, pour ne rien dire.

C’est mon avis, bien sûr, je ne serai pas celui qui refuse à quiconque le plaisir de voir les photos à Estepona de « Manolo coiffeur », bien sûr. Le truc, c’est qu’ils fonctionnent. Les stories WhatsApp, Facebook et Instagram sont un succès retentissant. Vous avez sûrement déjà entendu quelqu’un dire que personne n’utilise le statut WhatsApp. Si par « personne » on entend plus de 500 millions d’utilisateurs par mois sur WhatsApp, plus de 500 millions d’utilisateurs par jour sur Instagram et plus de 300 millions d’utilisateurs par jour sur Facebook, oui, personne. Certainement personne.

Le truc c’est que les histoires aident garder l’utilisateur dans l’applicationAu fil du temps, ce qui se traduit, du moins dans le cas d’Instagram, en voir plus de publicités, ergo génère plus de revenus, rien de nouveau. WhatsApp, par exemple, n’a pas d’annonces, mais depuis son lancement, nous avons entendu des rumeurs selon lesquelles ils sont proches et qu’ils arriveront à un moment donné. Il sera temps d’attendre. Dans tous les cas, nous savons déjà que les histoires fonctionnent et qu’elles les aiment.

Histoires LinkedIn.

Le problème vient quand on veut mettre les histoires avec chausse-pied. Sur LinkedIn, par exemple. Pourquoi LinkedIn a-t-il besoin d’histoires? Je ne sais pas, que je suis peut-être le plus rare, mais dans un réseau social avec 260 millions d’utilisateurs mensuels actifs, focalisé sur le monde professionnel, où l’on suppose qu’il y aura un format plus sérieux, la même chose n’a pas beaucoup de sens de partager une photo d’une assiette combo. Peut-être une photo donnant une conférence, mais LinkedIn et Instagram n’ont pas la même langue ni le même type d’utilisateurs. J’insiste, le même je suis le rare.

Sur Twitter, plus de la même chose m’arrive, et je regarde que je suis sur Twitter plus que sur tout autre réseau social, mais je trouve cela étrange. Je comprends la proposition de Twitter, qui est d’encourager les personnes qui ne participent pas au réseau à le faire de cette manière, mais Twitter est un réseau qui se distingue précisément par son ordre chronologique, par immédiateté, par préservation du contenu et du texte écrit. Ce n’est pas un réseau qui demande des histoires, ce n’est pas Instagram et ce n’est pas Facebook, c’est autre chose, c’est un autre format, c’est une autre langue, et ce n’est pas mal qu’il n’ait pas d’histoires. Ce n’est pas grave, une application du 21e siècle peut ne pas avoir d’histoires, vraiment.

Twitter, YouTube, Instagram, WhatsApp, même excellent ont des histoires et nous n’en avons pas 🙁 pic.twitter.com/annqRePN6A – 𝙀𝙦𝙪𝙞𝙨 ツ (@ Equis1_1) 19 novembre 2020

Et cela me semble être juste le début. Les gens riaient sur Twitter lorsque les flottes sont arrivées en plaisantant avec lequel ils atteindraient également Excel, mais ici tout est jijis et haha ​​jusqu’à ce qu’ils arrivent. À ce rythme, je ne serais pas surpris si demain je pouvais voir des photos de mes amis sur la calculatrice, ou sur le Play, ou déjà mis au micro-ondes, ou sur Spotify pour voir ce que Bad Bunny a à dire. Eh bien, maintenant je dois vous quitter. Il s’avère que Slack va également être ajouté aux histoires et j’en ai deux de mon patron.