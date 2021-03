Peut croire; la famille unie ne sera jamais vaincue

La famille est une formation très nécessaire pour l’être humain, car lorsque nous naissons (être naturel), nous n’avons aucune référence à quoi que ce soit, et c’est la famille ou quelqu’un d’une famille qui nous montre le monde. Ouais! C’est par l’autre que nous apprenons à voir ce que nous sommes. Par exemple: ce sont les autres (membres de la famille) qui prennent soin de nous alors que nous ne sommes pas encore en mesure de prendre soin de nous.

Ce sont des membres de la famille qui nous apprennent les bonnes manières, les règles, les lois, parlent d’amour, de coexistence, de respect, d’honnêteté, de sincérité, de décence. C’est la famille qui nous donne un prénom et un prénom, bref, c’est dans la famille que l’on apprend tout ce que l’on est.

Lorsque nous atteignons un âge (cela peut varier d’une personne à l’autre), nous commençons à choisir qui sont les parents avec lesquels nous allons nous rapporter et, la plupart du temps, nous restons avec les plus proches, c’est-à-dire le père, la mère, les frères. et les cousins ​​germains. Bien sûr, dans certaines situations, les amis et les parents plus éloignés deviennent la famille elle-même. Mais cela n’a pas d’importance, car nous avons tous besoin de relations familiales.

Ils sont fondamentaux pour définir qui nous serons à l’avenir et comment nous formerons nos familles. Nous avons tous besoin de famille et de relations avec les membres de la famille.