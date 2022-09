Peur pour votre vie privée ? Voici comment désactiver la fonction de localisation précise dans les iPhones

in

31 août 2022 11:31:39 IST

Si vous êtes un utilisateur de smartphone, vous devez avoir remarqué des applications nouvellement installées vous demandant de donner accès à votre position. Ces applications nécessitent votre autorisation pour suivre votre position actuelle et fournir de meilleurs services.

Cependant, trop d’applications ayant accès à votre emplacement personnel peuvent également être une source de préoccupation. Si vous êtes un utilisateur d’iPhone, vous pouvez protéger votre vie privée en refusant l’accès à bon nombre de ces applications. L’iOS 15 d’Apple vous permet de désactiver le paramètre de localisation précis sur votre iPhone pour différentes applications. Ainsi, si vous êtes préoccupé par votre vie privée, vous pouvez suivre ce processus étape par étape pour désactiver le paramètre de localisation précis pour les applications tierces sur votre iPhone :

Étape 1 : Accédez à l’application Paramètres.

Étape 2 : Sélectionnez Services de localisation et faites défiler vers le bas pour trouver l’application à laquelle vous souhaitez refuser l’accès à la localisation.

Étape 3 : Choisissez l’application. Vous aurez trois options :

― « Jamais » : cela empêche l’application d’accéder aux informations de localisation.

― « Demander la prochaine fois » : cela signifie que l’application vous demandera la permission de suivre votre position la prochaine fois que vous l’ouvrirez.

― « Pendant l’utilisation de l’application » : cette option autorise l’accès à votre position uniquement si l’application ou l’une de ses fonctionnalités est visible à l’écran.

― « Toujours » : l’application aura accès à vos données de localisation à tout moment.

Étape 4 : Choisissez le paramètre que vous souhaitez et appuyez dessus.

Étape 5 : Pour désactiver la localisation précise sur votre iPhone, choisissez la bascule « Emplacement précis » et désactivez-la.

Avec ce processus, vous pouvez désactiver l’emplacement précis pour les applications tierces comme Twitter, Facebook et plus encore. Mais gardez à l’esprit que des applications telles que Google Maps peuvent ne pas fonctionner correctement si vous retirez votre consentement à l’utilisation de votre position.

Pour les téléphones Android, un processus similaire peut être suivi pour désactiver l’accès à votre emplacement.

