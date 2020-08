Peur de la peur – quand la vie quotidienne devient un défi

28.08.2020 à 00h49

La peur est un sentiment humain fondamental. Un phénomène de survie qui modifie les comportements dans des situations dangereuses. Le déclencheur peut être un danger réel ou une situation que la personne concernée perçoit comme une menace.

Il peut s’agir de situations exceptionnelles telles que l’altitude extrême ou un vol qui ne doit pas faire partie du quotidien de chacun. Les personnes touchées peuvent choisir d’éviter une telle situation, d’en être conscientes ou de trouver de l’aide grâce à une thérapie. C’est très différent lorsque la personne est surprise par la peur elle-même. Il n’y a pas de déclencheur évident. Néanmoins, le corps réagit comme s’il se trouvait dans une situation dangereuse.

Le chemin de l’incertitude à la spirale de la peur

Un exemple: faire la queue à la caisse du supermarché crée soudainement une agitation intérieure et des sueurs. Les mains tremblent visiblement. Enfin, les yeux et la voix trahissent l’incertitude. Le caissier veut alors regarder de plus près le sac à provisions et lui donne un regard ouvertement critique. Une perte de respect qui ne fait qu’aggraver la crise. Un soupçon tacite qui laissera sa trace.

Cela demande un effort

Désormais, les achats hebdomadaires ne sont plus un événement quotidien. Il faut quelques efforts pour faire face à nouveau à la situation. Quelque chose est rapidement trouvé qui est plus important et doit être fait. Le comportement d’évitement classique.

Plus la situation stressante attendue est retardée, plus la peur de sa propre insécurité et de la réaction des autres augmente. Un comportement confiant joué peut également apparaître comme inamical ou arrogant. Un commentaire de l’autre personne suffit et le camouflage est soufflé. Les symptômes d’anxiété augmentent, tout comme le désespoir des personnes touchées.

L’évasion ne dure pas longtemps

Un collègue de travail a observé la scène dans le supermarché et l’entreprise fait déjà le tour pour que le collègue à la caisse soit toujours contrôlé très soigneusement – certainement pas sans raison. À peine une semaine plus tard, quelqu’un a manqué un billet de 20 euros. Les commentaires ne tardent pas à venir. Un congé de maladie semble être la seule issue. Mais l’évasion n’a pas duré longtemps. Après une semaine, un retour au travail semble presque impossible. L’effet de récupération espéré ne s’est pas concrétisé.

En attendant, l’intéressé ose à peine quitter la maison. Les pensées tournent autour du sujet jour et nuit – aucune solution n’est en vue. Après plusieurs semaines de manque de sommeil, un état d’épuisement mental et physique s’installe. Le courage d’affronter diminue.

Reconnaître les troubles anxieux et agir à temps

Il existe de nombreuses raisons possibles pour lesquelles la personne de l’exemple est soudainement submergée dans une situation quotidienne. “Peur […] a mille visages », déclare le Dr. Jan Martin sur le site angst-verhaben.de. Les personnes souffrant de troubles anxieux se sentent souvent inférieures et mènent une vie restreinte qui peut conduire à la dépression et à un comportement addictif. Il est extrêmement important d’échapper au cycle de la peur et de réapprendre à aimer la vie.

