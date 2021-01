Peur de la grippe aviaire: près de 200 oiseaux, y compris des corbeaux et des pigeons trouvés morts à Dehradun, Rishikesh

Des échantillons prélevés sur les oiseaux morts ont été envoyés au département des forêts pour suite à donner, selon un garde de la faune.

Corbeau mort près du jardin Ramniwas à Jaipur le 9 janvier 2021. Une alerte a été déclenchée dans tout le pays après la détection de cas de grippe aviaire dans six États. Image: PTI

Au milieu d’une alerte à la grippe aviaire dans plusieurs États, près de 200 oiseaux, pour la plupart des corbeaux, ont été retrouvés morts à Dehradun et à Rishikesh, dans l’Uttarakhand, ont annoncé lundi des responsables. Un total de 165 oiseaux ont été retrouvés morts dans différentes parties de Dehradun dimanche, dont 121 corbeaux dans la seule région de Bhandari Bagh. Il y avait 162 corbeaux, deux pigeons et un aigle parmi les oiseaux morts trouvés à Dehradun, a déclaré Rajiv Dhiman, officier forestier divisionnaire (MPO). Le directeur de la faune, JS Suhag, a déclaré que les échantillons des oiseaux morts avaient été envoyés à l’Institut indien de recherche vétérinaire à Bareilly pour déterminer la cause de leur décès.

Plus de 30 oiseaux ont été retrouvés morts à différents endroits dans et autour de Rishikesh, déclenchant une peur de la grippe aviaire dans la ville.

Vingt-huit corbeaux et un pigeon ont été retrouvés morts dans les locaux de l’Institut indien des sciences médicales (AIIMS). Un décès aviaire a été signalé dans la localité de Bees Bigha et deux morts de ce type ont été signalés à la station de Raiwala, a déclaré le vétérinaire du gouvernement Rajesh Raturi. Les échantillons des oiseaux morts ont été envoyés au département des forêts pour suite à donner, a-t-il ajouté.

Confirmant les morts aviaires, le commissaire municipal de Rishikesh, Narendra Singh Quiriyal, a déclaré qu’une interdiction temporaire de la vente de viande d’oiseau pouvait également être imposée dans l’intérêt public, si nécessaire.

Raturi a déclaré que bien que 28 corbeaux et un pigeon aient été retrouvés morts dans les locaux de l’AIIMS, les gardes de sécurité de l’établissement ont remis les carcasses de seulement cinq corbeaux et du pigeon aux autorités et ont enterré les autres car les oiseaux étaient morts depuis longtemps.

