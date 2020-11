Peugeot. Nouveaux SUV 4008 et 5008 dévoilés au salon de Canton

Peugeot Dongfeng dévoilera les nouveaux SUV 4008 et 5008 au salon de Canton, ainsi que la berline 508 L PHEV.

Peugeot présentera trois premières mondiales au salon de l’automobile de Canton, qui se déroulera jusqu’au 29 novembre – les SUV 4008 et 5008 et la berline 508 L PHEV – résultant de sa joint-venture avec Dongfeng pour le marché chinois.

Les nouvelles Peugeot 4008 et 5008 ont un design inspiré de la gamme européenne et permettent à la marque française de renouveler complètement son offre SUV en Chine. Les grilles se distinguent par un motif technique qui naît autour du lion, positionné au centre et se confond avec les flancs, créant un effet caractéristique spectaculaire.

Peugeot 4008

Les lumières LED verticales signifient la modernité de la partie avant. À leur tour, les phares arrière avec griffes 3D et clignotants progressifs mettent en valeur la technologie des modèles. Sa silhouette générale allie élégance et dynamisme, avec un aspect félin.

La cabine reçoit le Peugeot i-Cockpit, qui comprend un écran tactile central de 10 pouces et un cluster numérique de 12,3 pouces avec la technologie «normalement noir» pour créer des contrastes optimisés et une lisibilité élevée. L’intérieur est enrichi de détails spécifiques, dont une nouvelle finition en cuir beige clair.

Peugeot 5008 obtient une mise à jour similaire à la 3008

Avec le lancement des nouveaux 4008 et 5008, Peugeot Dongfeng dispose désormais de modèles SUV haut de gamme qui commencent à être commercialisés dès les premiers mois de 2021.

Peugeot 508 Long PHEV

La gamme Peugeot Dongfeng dispose d’un nouveau renfort pour le marché chinois, la berline 508 L PHEV, déjà disponible. Selon la marque française, la nouvelle proposition s’adresse aux clients urbains «hédonistes modernes» qui se concentrent sur la qualité des produits, les nouvelles technologies et la qualité de vie qu’ils offrent.

Le design extérieur de la Peugeot 508 L PHEV est basé sur l’image des concept-cars EXALT et INSTINCT, la silhouette dynamique et pointue, ainsi que le design de ses grilles.

Peugeot 508 L PHEV

La signature à l’avant du capot rend hommage à l’emblématique 504. Le Peugeot i-Cockpit (groupe numérique, volant compact et écran tactile, doté de touches en forme de piano) confère à l’intérieur un look futuriste et de grande qualité.

Au niveau mécanique, la Peugeot 508 L PHEV dispose d’un moteur thermique, associé à un moteur électrique Aisin. Ces moteurs sont couplés à une transmission automatique Aisin à 8 rapports. La puissance combinée atteint 183 kW et un couple maximal de 360 ​​Nm. Trois modes de conduite sont proposés: 100% électrique, hybride et sport.

Le plaisir de conduire est amplifié par le châssis et les aides à la conduite semi-autonomes ADAS 2.0. La sécurité est de premier ordre, grâce à un dispositif de protection de la batterie en cas de collision, qui a été testé dans 12 conditions extrêmes.

La nouvelle génération de la berline Peugeot 508 L PHEV est disponible en Chine à partir de 27 700 euros (215 700 yuans).

