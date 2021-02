Peugeot. Nouveau logo pour le début d’une nouvelle ère

Fondée en 1810, bien avant l’arrivée de la première voiture – la première voiture de la marque française verrait le jour en 1889 -, la Peugeot est l’une des plus anciennes marques automobiles au monde encore en activité. Peut-être, donc, sur cette période, la marque gauloise a-t-elle déjà changé 10 fois de logo, le nouveau (le 11e) ayant été révélé aujourd’hui.

Créé par Peugeot Design Lab, le studio Global Brand Design de la marque, ce nouveau logo «exprime ce que Peugeot a fait dans le passé, ce que Peugeot fait dans le présent et ce que Peugeot fera dans le futur».

Avec un look qui rappelle le logo affiché par les modèles de la marque française entre 1960 et 1964, le nouveau logo Peugeot vise à souligner la montée en puissance du positionnement de la marque, avec un blason et l’effigie du lion, élément commun à tous les logos utilisés par Peugeot depuis 1850.

Le début d’une nouvelle ère

Selon Peugeot, son nouveau logo – qui fera ses débuts dans l’un de ses modèles avec le lancement de la troisième génération de la 308 plus tard cette année – représente «l’ouverture (d’une) nouvelle page de son histoire», selon la marque française que « Avec ce blason (…) il est proposé de conquérir de nouveaux territoires, d’accélérer sa croissance internationale ».

En plus du nouveau logo, Peugeot a également renouvelé son Site Internet, ceci faisant partie de l’expérience de «concession en ligne», qui met l’accent sur le concept de «vente native en ligne«.

L’objectif était de rendre cet espace numérique plus simple, plus efficace, intuitif, immersif, visuel, dynamique et orienté business. Pour les concessionnaires, l’objectif de la marque gauloise était d’en faire «un lieu d’expérience encore plus humaine, plus visuelle et plus pédagogique».

Enfin, comme pour annoncer tous ces changements, Peugeot a lancé sa première campagne de marque en dix ans, intitulée «Les Lions de notre temps». Avec cela, Peugeot entend inviter les consommateurs à reprendre le contrôle de leur temps.