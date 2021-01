Peugeot e-Partner. Voici le troisième mousquetaire

Peugeot présentera un troisième modèle dans sa gamme de publicités électriques. Il s’agit de l’e-Partner, qui sera proposé en deux longueurs de corps et deux silhouettes. La batterie de 50 kWh permet une autonomie allant jusqu’à 275 km.

Après l’annonce du début de commercialisation à l’automne prochain des publicités compactes électriques Citroën ë-Berlingo Van et Opel Combo-e, il est temps de dévoiler le troisième mousquetaire des marques du Groupe PSA: le Peugeot e-Partner.

Le nouveau fourgon compact, qui sera disponible en deux longueurs de carrosserie – Standard et Long – et en deux silhouettes – fourgon mixte trois places et cinq places – rejoindra les modèles e-Expert et e-Boxer, complétant l’offre véhicules utilitaires Peugeot .

La marque Lion a des attentes élevées pour ce modèle car il peut répondre à l’écrasante majorité des besoins opérationnels des utilisateurs.

Les études de la marque indiquent qu’environ 80% des conducteurs de véhicules utilitaires parcourent moins de 200 kilomètres par jour. D’autre part, le modèle Partner était le commercial léger le plus recherché l’année dernière par les entreprises et les professionnels individuels au Portugal, avec un chiffre d’affaires total de 4350 unités.

Selon Peugeot Portugal, l’e-Partner est prêt à répondre aux besoins de tous types d’usages et clients: professionnels de différents services (fleuristes, plombiers, électriciens); les entreprises soucieuses de l’image éco-responsable (livraisons); organismes publics qui ont besoin d’un véhicule à zéro émission, dédié au transport de marchandises entre différentes installations et lieux).

Pour des usages spécifiques – ambulances, véhicules de pompiers ou de police, structures isothermes – des transformations réalisées par des entreprises spécialisées sont disponibles.

Autonomie jusqu’à 275 km

Le nouveau Peugeot e-Partner a été développé à partir de la plateforme multi-énergies EMP2 du groupe PSA, qui intègre un moteur électrique développant une puissance de 100 kW (136 ch) et un couple maximal de 260 Nm disponible dès le départ.

La ligne d’entraînement électrique – moteur électrique, onduleur et chargeur-convertisseur courant continu / alternatif – est similaire à celle du Peugeot e-Expert. En termes de performances en mode Power, la marque annonce une vitesse de pointe de 130 km / h, une accélération de 0 à 100 km / h en 11,2 secondes et des récupérations de 80 à 120 km / h en 8,9 secondes.

Le moteur électrique est alimenté par une batterie lithium-ion d’une capacité de 50 kWh qui permet une autonomie allant jusqu’à 275 kilomètres. Pour charger la batterie, Peugeot e-Partner dispose de deux types de chargeurs à bord: monophasé 7,4 kW et triphasé 11 kW.

LIRE TROP

Groupe PSA. L’électrification arrive dans les publicités compactes en 2021

Selon l’infrastructure, plusieurs types de charge sont possibles: à partir d’un chargeur rapide, avec la régulation thermique de la batterie permettant l’utilisation de chargeurs de 100 kW et l’obtention de 80% de la charge en 30 minutes; en utilisant la Wall Box 11 kW, permettant une charge complète en 5 heures avec le chargeur triphasé embarqué (11 kW); à partir de Wall Box 7,4 kW, permettant une charge complète en 7h30 avec la charge monophasée à bord (7,4 kW); à partir d’une sortie renforcée (16A), pour une charge complète en 15 heures; à partir d’une prise standard (8A), pour une charge complète en 31 heures.

Peugeot i-Cockpit numérique

La version fourgon Peugeot e-Partner sera commercialisée avec le siège Multiflex 3 places, qui dispose d’une porte de séparation intérieure et d’un siège élévateur latéral.

Cette configuration permet d’augmenter la longueur de chargement à 3,09 mètres et 3,44 mètres dans les versions Standard et Long, respectivement. De plus, il offre une fonction de bureau mobile, grâce à la table intégrée dans les dossiers rabattables du siège central, ce dernier pouvant être orienté côté passager ou côté conducteur.

Le poste de conduite reçoit le Peugeot i-Cockpit, désormais disponible avec deux nouveaux tableaux de bord, qui permettent d’accéder à toutes les informations nécessaires au fonctionnement d’un véhicule électrique.

Le tableau de bord analogique, de série, est adapté à la gestion du véhicule électrique et dispose: d’un indicateur d’énergie (wattmètre) pour visualiser le niveau de consommation (ECO pour l’optimisation énergétique ou POWER pour la puissance maximale) ou le niveau de récupération d’énergie (CHARGE); un indicateur de consommation d’accessoires de confort thermique (chauffage, climatisation); un indicateur de niveau de charge de la batterie; un grappe couleur pour la visualisation des flux d’énergie, le suivi des charges (en cours ou différées), les informations de l’ordinateur de bord et l’autonomie.

En option, un tableau de bord entièrement numérique est proposé, avec un tableau numérique haute définition de dix pouces.

Le tableau de bord dispose de plusieurs modes d’affichage des données et des informations, accessibles via une commande rotative au volant, permettant au conducteur de configurer son Peugeot i-Cockpit exactement à son goût. Cela inclut, par exemple, la présentation de la navigation, de la gestion des flux électriques ou des aides à la conduite de manière entièrement personnalisable.

Quatre niveaux d’équipement

La version Standard du fourgon offre un volume de chargement utile allant jusqu’à 3,8 m3, augmentant jusqu’à 4,4 m3 à Longa. La charge utile peut atteindre 800 kg et la capacité de remorquage jusqu’à 750 kg.

Le Peugeot e-Partner sera commercialisé dans les niveaux d’équipement Pro, Premium, Asphalt (pour les longs trajets) et Grip (pour les conditions d’accès difficiles).

Le nouveau Peugeot e-Partner sera commercialisé au second semestre 2021, avec une production garantie par l’usine de Vigo en Galice.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂