Peugeot e-2008 était l’électrique la plus vendue en janvier

Texte: Carlos Moura

Date: 8 février 2021

La Peugeot e-2008 a été la voiture électrique la plus vendue sur le marché national en janvier, contribuant à faire de la marque française le leader du segment avec une part de 21%.

Avec 87 unités immatriculées en janvier, Peugeot a été la marque qui a vendu le plus de voitures électriques au Portugal au premier mois de 2021, assurant ainsi le leadership du segment avec un taux de pénétration de 21%.

Le principal responsable du succès de la marque Lion a été la nouvelle Peugeot e-2008, modèle électrique le plus vendu en janvier dans notre pays, avec 60 unités, assurant 15% des ventes sur ce segment.

Peugeot e-2008 était l’électrique la plus vendue au Portugal en janvier 2021

La nouvelle Peugeot e-208 a enregistré un total de 25 unités vendues, tandis que l’e-Traveler nouvellement lancé avait deux unités enregistrées.

La marque française souligne que plus de 50% de sa gamme dispose déjà de versions électrifiées, dans le cadre d’une stratégie qui donne aux clients le pouvoir de choisir l’énergie.

L’offre électrifiée de Peugeot comprend non seulement les modèles électriques à batterie – Peugeot e-208, e-2008 et e-Traveller – et la publicité e-Expert, mais aussi les versions hybrides rechargeables des modèles 3008 (Hybrid4 et Hybrid) et 508 Hybrid (berline et break).

