Peugeot 5008 obtient une mise à jour similaire à la 3008

La nouvelle Peugeot 5008 arrive en fin d’année, qui vient de recevoir une mise à jour au milieu de son cycle de vie. Avec un style plus audacieux, il dispose des dernières technologies, comme le Peugeot i-Cockpit, et reçoit un niveau de finition intermédiaire, appelé Pack.

Après avoir renouvelé son SUV du segment C, Peugeot 3008, la marque française a également fait évoluer son modèle vers le segment SUV D, le Peugeot 5008.

Parmi les principales nouveautés figurent les nouveaux codes de style de la marque lion, mettant en avant la calandre sans cadre, qui se prolonge sur les petites ailes sous les phares, reliant tous les éléments. L’extrémité du capot porte désormais le monogramme du modèle.

Dans l’habitacle, la nouvelle Peugeot 5008 intègre désormais la nouvelle version du Peugeot i-Cockpit, qui comprend un cluster numérique de 12,3 pouces, entièrement paramétrable, et un nouvel écran tactile de 10 pouces, associé à un jeu de sept touches Type bahianais, qui garantissent un accès direct aux principales radiocommandes, climatisation, navigation 3D.

La nouvelle Peugeot 5008 est proposée en deux configurations intérieures. On propose trois sièges indépendants dans la deuxième rangée, identiques, réglables en longueur et en inclinaison, en plus escamotables. La deuxième configuration prévoit deux sièges indépendants dans la troisième rangée, escamotables et amovibles.

Le siège du passager avant peut être transformé en table, permettant d’accueillir des objets longs, d’une longueur maximale de 3,2 mètres. Le coffre à bagages, quant à lui, offre un volume utile compris entre 780 litres et 1940 litres.

Niveau de finition intermédiaire

Le SUV renouvelé de la marque lion est vendu en trois niveaux de finition – Active, Allure et GT – chacun pouvant être complété par un niveau intermédiaire appelé «Pack», destiné aux clients qui souhaitent plus de confort, d’esthétique ou d’assistance.

Dans le chapitre mécanique, la marque française propose des moteurs essence trois cylindres 1,2 litre de 130 ch, ou 1,5 litre quatre cylindres diesel de 130 ch et 2,0 litres de 180 ch.

Les moteurs 1,2 litre et 1,5 litre peuvent être combinés avec une boîte manuelle à six rapports ou une transmission automatique à huit rapports. Ce dernier est le seul disponible avec le moteur de 2,0 litres.

Le nouveau SUV Peugeot 5008 sera commercialisé sur le marché européen plus tard cette année et au moment de son lancement, il sera disponible sur la plateforme numérique de la marque, Peugeot Webstore. Les prix n’ont pas encore été dévoilés.

