Peugeot 3008 “visage lavé”. Découvrez tout ce que vous rapportez

S’il existe un modèle qui a contribué à la bonne fortune de la marque au lion, ce modèle est, sans aucun doute, le SUV compact Peugeot 3008.

Lancée en 2016, elle a été Car of the Year 2017 – au France et en Europe – et sa carrière commerciale a été marquée par un succès considérable, ayant déjà dépassé les 800 mille exemplaires produits.

La concurrence est grande dans le segment, il n’y a donc pas de temps pour célébrer et se détendre. Pour rester compétitive, la Peugeot 3008 reçoit une mise à jour bienvenue, les plus grands points forts étant le style retouché et le renforcement technologique.

À l’extérieur

Contrairement aux autres restylages aux autres modèles, celui réalisé sur le 3008 permet de le distinguer facilement du modèle que nous connaissions. Tout cela à cause de la nouvelle signature lumineuse qui, comme nous l’avons trouvé dans la dernière Peugeot, coince deux félins – mais ne vous arrêtez pas ici …

La grille perd son contour et s’étend jusqu’aux phares (qui sont également neufs) et gagne même «de petites ailes sous les phares», selon son concepteur – le terme «moustaches» serait plus approprié. Toujours en avant, nous mettons en évidence l’identification du modèle sur le capot, comme on le voit dans la 508 ou la 208.

À l’arrière, les différences sont plus subtiles, la Peugeot 3008 mise à jour bénéficiant d’une optique Full LED, les griffes 3D servant de motif graphique. Il existe également de nouvelles jantes 19 “San Francisco” et une finition diamant pour ceux qui choisissent le niveau GT Pack.

À l’intérieur

Le Peugeot i-Cockpit continue de marquer l’intérieur de la 3008 rénovée, mais il a également évolué. Le tableau de bord numérique de 12,3 ″ offre désormais un contraste plus important et meilleur, grâce à l’ajout d’une lame numérique dotée de la technologie «Normally Black».

La définition de l’écran tactile du système d’infodivertissement a également augmenté, tout comme sa taille, qui est désormais de 10 pouces. Les touches de raccourci, sept au total, restent et donnent accès à leurs principales fonctions. Dans les variantes HYBRID et HYBRID4 (hybride brancher), il y a une huitième touche, qui donne un accès immédiat au menu des fonctions électriques.

Il y a maintenant un sélecteur de mode de conduite sur la console centrale sur les Peugeot 3008 équipées d’une transmission automatique (EAT8). Il existe trois modes dans les versions avec moteurs à combustion: Normal, Sport et Eco. Dans les HYBRID, ils passent à Electrique (par défaut), Hybride, Sport et, exclusivement dans HYBRID4, il y a le mode 4WD.

De plus, c’est dans les revêtements que l’on trouve des différences. Pour le pack GT / GT, nous avons une nouvelle sellerie en cuir Nappa rouge, cuir / Alcantara Black Mistral ou Greval Greval (HYBRID). Dans les niveaux restants, nous avons du cuir Nappa Mistral avec des surpiqûres en tramontane et du semi-cuir et du tissu (Pack Allure et Allure). Un autre point fort est le Tilleul Madeira assombri pour les niveaux GT et GT Pack, entre autres détails.

Plus haute technologie

Parmi l’arsenal technologique, nous pouvons trouver de nombreuses aides à la conduite. Du système de vision nocturne au régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go (EAT8), en passant par le freinage d’urgence automatique déjà capable de détecter les piétons et les cyclistes, de jour comme de nuit, de 5 à 140 km / h, Park Assist , entre autres…

Sur le thème de la connectivité, la Peugeot 3008 est dotée de la technologie Mirror Screen, qui inclut l’Apple CarPlay et Android Auto; le téléphone intelligent il peut être chargé sans fil, et en plus d’un port USB à l’avant, les passagers peuvent également avoir deux ports USB à l’arrière.

Enfin, la Peugeot 3008 mise à jour peut également disposer d’un système audio FOCAL, d’une puissance de 515 W, l’apparence des haut-parleurs étant également en cours de révision, gagnant un ton bronze.

Sous la capuche

Les moteurs que nous connaissions, purement à combustion ou hybrides brancher, transit sans modifications (sauf dans le respect des normes d’émission) dans ce renouvellement. La Peugeot 3008 a deux options hybrides brancher choix, à savoir l’HYBRID 225 e-EAT8 et l’HYBRID4 300 e-EAT8.

Le premier associe le 1.6 PureTech de 180 ch à un moteur électrique de 110 ch, offrant une puissance maximale de 225 ch et deux roues motrices.

Le second, le 3008 le plus puissant de tous, combine également le 1.6 PureTech, mais avec 200 ch, avec deux moteurs électriques – l’un à l’avant de 110 ch et l’autre à l’essieu arrière de 112 ch – avec une puissance combinée maximale de 300 cv et quatre roues motrices.

Les deux ont une suspension arrière indépendante (disposition multi-bras) et sont équipés d’une batterie de 13,2 kWh, avec HYBRID et HYBRID4 ayant une portée électrique de 56 km et 59 km, respectivement.

Les versions à moteurs purement thermiques se répartissent entre le 1.2 PureTech (trois cylindres en ligne et turbo) de 130 ch à essence et le 1.5 BlueHDI (quatre cylindres en ligne), également de 130 ch, mais avec du diesel. Les deux moteurs sont disponibles avec deux transmissions: une boîte manuelle à six rapports et une boîte automatique (convertisseur de couple), l’EAT8, à huit rapports.

Quand arrive?

Pour le moment, nous avons seulement une indication que la Peugeot 3008 renouvelée arrivera sur le marché en 2020, et il n’y a toujours pas d’informations sur les prix.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂