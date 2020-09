Peugeot 3008 rénové pour 2021 avec de nouvelles fonctionnalités et équipements

Texte: António Amorim

La rénovation Midlife apporte à la Peugeot 3008 de nouvelles fonctionnalités et plus d’équipements pour 2021. Les feux arrière sont désormais entièrement LED avec des clignotants de plus en plus nombreux. Il y a aussi de nouvelles couleurs extérieures et de nouvelles roues de 19 pouces.

Il y a aussi des changements dans la cabine. Le plus évident est l’écran central de 10 pouces (25 cm). Rincer avec un nouvel écran d’instrument de 12,3 pouces (31 cm), entièrement configurable.

Au centre de l’instrumentation i-Cockpit, des images de vision nocturne infrarouge peuvent désormais être affichées. Pour la première fois disponible dans cette gamme.

Le nouvel avant identifie la Peugeot 3008 2021, avec la calandre la plus large, de nouvelles prises d’air et des feux de jour verticaux

Plus d’aides à la conduite

La Peugeot 3008 rénovée pour 2021 est facile à identifier de l’avant car elle possède des extensions de calandre et des prises d’air plus grandes.

La nouvelle Peugeot 3008 est désormais plus équipée en matière de systèmes d’aide à la conduite.

Le programmateur de vitesse actif peut également prendre en charge la fonction de file d’attente. Arrête la voiture automatiquement et reprend aux arrêts pendant jusqu’à trois secondes.

En plus de la vision nocturne infrarouge, le démarreur automatique associé au programmateur de vitesse actif est disponible

La Peugeot 2008 renouvelée pour 2021 peut également être équipée du système de maintenance sur le volant. Et aussi avec l’alerte de collision avec freinage d’urgence autonome, reconnaissance des panneaux de signalisation et caméras d’aide au stationnement.

L’alignement des gammes comporte trois niveaux d’équipement. Active, Allure et GT. Une version «Black Pack» plus équipée est également disponible en option.

La mécanique ne devrait pas subir de changements majeurs. Il s’appuiera sur les technologies Puretech trois cylindres essence (avec 130) ou quatre cylindres (1,6 180 ch).

Le concept i-Cockpit reçoit une nouvelle mise à jour, avec des écrans plus grands et plus d’ergonomie

En Diesel, nous avons le BlueHDi de 1,5 litre (130 ch), en plus de la version hybride rechargeable HYBRID4, avec quatre modes de conduite.

Trois modes de conduite

Toutes les versions équipées d’un moteur thermique et d’une transmission automatique EAT8 disposent des trois modes de conduite Normal, Sport et Eco.

La génération actuelle de la Peugeot 3008 a été lancée pour la première fois en 2016 et a déjà atteint les 800 mille unités produites.

Ce renouvellement de la Peugeot 3008 devrait apparaître sur le marché plus tard cette année.

Peugeot termine le 26 septembre (2020) 210 ans d’histoire.

